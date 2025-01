Sáng nay TP.HCM xuống 19 độ, người dân hào hứng khoác áo ấm ra đường

Sáng sớm nay, TP.HCM lạnh kỷ lục với nhiệt độ chỉ 19 độ C, kéo dài từ giữa đêm đến 7 giờ sáng, khiến nhiều người liên tưởng đến không khí Đà Lạt. Nhiệt độ thấp kết hợp với gió nhẹ tạo cảm giác se lạnh đặc biệt. Đến 8 giờ sáng, ánh nắng nhẹ làm nhiệt độ tăng lên khoảng 20 độ C. Hiện tượng TP.HCM lạnh hiếm gặp này khiến người dân bất ngờ và thích thú.

Sáng sớm nay trời TP.HCM lạnh 19 độ C ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ lạnh tăng cường ở phía bắc khuếch tán sâu xuống phía nam và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 20 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ C. Trong những ngày tới, nhiệt độ thấp vẫn còn duy trì ở Nam bộ và TP.HCM; đặc biệt trong ngày 15 - 16.1, có thể xuất hiện mưa trái mùa nhiều quận huyện ở TP.HCM.

Trời có gió nhẹ khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế khoảng 17 - 18 độ C, trời lạnh nhất kể từ đầu mùa đến nay ẢNH: CHÍ NHÂN

Đến khoảng 8 giờ sáng nhiệt độ vẫn ở mức thấp, chỉ 20 độ C ẢNH: CHÍ NHÂN

Nhiều người dân cảm nhận trời TP.HCM lạnh như Đà Lạt ẢNH: CHÍ NHÂN