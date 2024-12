Noel Nam bộ trời lạnh, xuất hiện mưa trái mùa kéo dài đến cuối tháng

Trong ngày Noel (24.12) cũng là thời điểm TP.HCM và Nam bộ xuất hiện một đợt mưa trái mùa mới, cùng với mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh nên về đêm và sáng trời lạnh. Cụ thể, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo: Không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường xuống phía nam và khuếch tán sâu xuống Nam bộ. Khoảng ngày 21 - 22.12, không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục xuống phía nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM trong giai đoạn từ nay đến Noel khoảng 22 - 24 độ C vào đêm và sáng sớm; ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Vào dịp Noel, TP.HCM và Nam bộ trời lạnh, mưa trái mùa kéo dài đến cuối tháng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đáng chú ý, khoảng ngày 24.12 có khả năng hình thành một nhiễu động ngoài khơi khu vực nam Biển Đông, di chuyển theo hướng tây tây bắc về phía đất liền Nam bộ. Trên biển, nhiễu động này gây thời tiết xấu, biển động từ trung bình đến mạnh. Trên đất liền sẽ gây mưa trái mùa nhiều nơi ở Nam bộ.

Riêng tại TP.HCM, từ ngày 24.12 có khả năng mưa trái mùa ở khắp các quận huyện và kéo dài đến cuối tháng. Do nhiễu động nêu trên nên ban ngày trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến 30 - 31 độ C. Trong mưa giông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết thêm, khoảng ngày 28.12 không khí lạnh bắt đầu suy yếu nhưng trong những ngày đầu năm 2025 sẽ tăng cường trở lại. Do đó trong dịp Tết Dương lịch, miền Bắc sẽ đỡ rét hơn, còn miền Trung giảm mưa. Đối với Nam bộ, bà Lan cũng đưa ra cảnh báo về đợt mưa trái mùa diện rộng do một vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông có thể phát triển và di chuyển vào khu vực ven bờ Nam bộ. Trên biển, các phương tiện cần chú ý đề phòng thời tiết xấu gây biển động.