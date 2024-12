Chuyên gia dự báo thế nào về mùa hạn mặn ở ĐBSCL năm nay?

Mùa hạn mặn ít gay gắt nhưng có bất ngờ

Th.S Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia sinh thái học ĐBSCL, phân tích: Hiện nay vẫn đang trong giai đoạn ENSO trung tính và có khả năng khoảng 57% sẽ xuất hiện tình trạng La Nina trong tháng 12, có thể kéo dài sang tháng 3.2025. Theo đó, mùa khô năm 2025 sẽ ít có khả năng có nắng nóng gay gắt.



Năm nay, mùa hạn mặn sẽ ít gay gắt do khả năng xuất hiện La Nina yếu ẢNH: T.N

Mực nước trong lưu vực Mekong bắt đầu hạ và chuyển sang mùa khô. Đến thời điểm này, diện tích ngập trong toàn lưu vực vẫn còn khoảng 14.900 km2, theo bản tin của Trung tâm Stimpson; cao hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm. Đáng lưu ý là đỉnh lũ năm nay đến muộn hơn một tháng so với trung bình nhiều năm. Theo đó nước sẽ rút chậm hơn một tháng so với trung bình, có nghĩa là đầu mùa khô năm 2025 nước sông Mekong vẫn sẽ dồi dào, tương tự như hồi đầu mùa khô 2024 vừa qua.

Trong khi đó, 58 con đập trên lưu vực Mekong đang trữ khoảng 46 tỉ m3 nước, chiếm 86% tổng dung tích. Thông thường vào cuối mùa mưa thì các đập đóng lại để dành nước và sang các tháng mùa khô sẽ xả ra phát điện.

Với các lý do trên có thể suy đoán với khả năng cao rằng mùa khô 2025 vùng ven biển ĐBSCL sẽ ít khả năng bị khô hạn.

Tuy nhiên, vẫn sẽ có những thời điểm mặn thọc sâu vào đất liền theo các nhánh sông Cửu Long, xảy ra vào những đợt triều cường vào ngày rằm và ba mươi theo âm lịch. Các đợt mặn này kéo dài vài ngày sau đó rút ra. Hiện tượng này không thực sự là "xâm nhập mặn" vì nó không diễn ra trong thời gian dài như mùa khô 2016 và 2020.

Tuy nhiên cần chú ý các đợt triều cường cao khiến mặn thọc sâu và các nhánh sông ẢNH: CÔNG HÂN

"Một trong các lý do mặn càng ngày càng thọc sâu vào trung tâm ĐBSCL theo thủy triều thậm chí khi mà mực nước sông Mekong không cạn kiệt trong mùa khô là vì tất cả các nhánh sông Cửu Long từ biển vào đều có đê ven sông và cống ngăn mặn đóng bít lại vào mùa khô và vùng ven biển có nhiều vùng ngọt hóa. Thủy triểu từ biển vào không có không gian lan tỏa vào sông nhánh và đất đai hai bên sông nên đi thẳng trong lòng sông vào vùng trung tâm đồng bằng", ông Thiện lý giải.

Nam bộ mưa trái mùa có nơi rất to

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Mùa mưa đã kết thúc khoảng từ ngày 5 - 10.11, một vài nơi ở miền Đông và vùng ven biển phía đông ở miền Tây. Đến giữa tháng 11 thì mùa mưa cơ bản đã kết thúc ở hầu hết các địa phương trong khu vực Nam bộ, riêng một vài nơi ở khu vực biển tây mùa mưa kết thúc muộn hơn một chút khoảng từ ngày 20 - 25.11.

Và Nam bộ chính thức bước vào mùa mưa từ tháng 12. Tuy nhiên từ đầu tháng 12 đến nay, mưa trái mùa xuất hiện thường xuyên trên diện rộng. Với ĐBSCL, một số nơi ghi nhận mưa to đến rất to trong ngày 4 và 5.12. Một số trạm ở Cà Mau mưa từ 108,4 - 117,4 mm, Trà Vinh cũng ghi nhận mưa rất to 103 mm; nhiều trạm ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long ghi nhận lượng mưa từ 76 - 95 mm.

Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP) cũng có nhận định: Khả năng mưa trái mùa sẽ xuất hiện nhiều hơn trong mùa khô năm nay so với cùng kỳ năm trước cũng như trung bình nhiều năm; cũng ít có nguy cơ xảy ra hiện tượng nắng nóng gay gắt kéo dài nhăm năm 2024. Dự báo, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024 - 2025 vẫn có thể xảy ra ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng khả năng cao sẽ không gay gắt như mùa khô năm vừa rồi. Cần chú ý các đợt triều cường trong mùa khô năm nay ở mức cao và có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm.