7 tỉnh ĐBSCL nguy cơ thiếu nước do xâm nhập mặn

Bộ TN-MT vừa công bố kịch bản nguồn nước trên lưu vực sông Cửu Long, theo đó, dự báo, các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP.Cần Thơ không xuất hiện nhiễm mặn. Tại Long An, xâm nhập mặn ở các sông lớn như sông Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ Đông ảnh hưởng đến 3 huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ.

Xâm nhập mặn trong 6 tháng tới ở ĐBSCL vẫn khá phức tạp ẢNH: TN

Tại Tiền Giang, mặn có thể xâm nhập sâu ở các sông lớn như sông Tiền (nhánh cửa Tiểu, cửa Đại), Vàm Cỏ Tây, kênh Chợ Gạo nhưng thấp hơn năm 2023 - 2024, ảnh hưởng tới 4 huyện Tân Phú Đông, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo và TP.Gò Công.

Tỉnh Bến Tre, mặn có thể xâm nhập hầu hết trên các sông lớn như sông Tiền (nhánh cửa Đại), sông Hàm Luông nhưng thấp hơn năm 2023 - 2024. Mặn có thể gây ảnh hưởng đến các khu vực dọc sông Hàm Luông thuộc các huyện Bình Đại, Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú.

Tại Trà Vinh, mặn xâm nhập hầu hết trên các sông lớn như sông Cổ Chiên, sông Hậu nhưng thấp hơn năm 2023 - 2024 ảnh hưởng đến các huyện: Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Càng Long, Duyên Hải và TP.Trà Vinh.

Tỉnh Vĩnh Long, ranh giới mặn 4 g/l có thể ảnh hưởng tới H.Vũng Liêm. Tại Sóc Trăng, các sông nội đồng ít có khả năng bị nhiễm mặn trên 4 g/l. Độ mặn cao thường xuất hiện trên các sông bao ngoài như sông Mỹ Thanh, sông Hậu đến vị trí các cống ngăn mặn. Khu vực ảnh hưởng chính gồm 4 huyện Long Phú, Trần Đề, Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung và TX.Vĩnh Châu.

Tỉnh Hậu Giang, độ mặn trên 4 g/l có thể xảy ra trên các sông Cái Lớn (giáp Kiên Giang), sông Xẻo Chít (giáp Bạc Liêu) tại khu vực huyện Long Mỹ, TP.Vị Thanh. Tại Bạc Liêu, độ mặn trên các sông ngoài như sông Bạc Liêu, Gành Hào đều cao hơn 4 g/l. Độ mặn trên 4 g/l xuất hiện trên các sông kênh vùng chuyển đổi trong hệ thống Quản Lộ - Phụng Hiệp. Các khu vực ảnh hưởng chính gồm các huyện Hồng Dân, Phước Long, Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi và TX.Giá Rai, TP.Bạc Liêu.

Tại Cà Mau, độ mặn trên 4 g/l xuất hiện trên các sông Ông Đốc, Gành Hào, kênh Phụng Hiệp các huyện, thành phố thuộc tỉnh đều có thể bị ảnh hưởng do nhiễm mặn thường xuyên. Tại Kiên Giang độ mặn trên 4 g/l xuất hiện ở hầu hết các sông thuộc các huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Biên, An Minh.

Bộ TN-MT nhận định, nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xảy ra tại một số địa phương, đặc biệt là ở Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, do xâm nhập mặn và công trình thủy lợi,công trình cấp nước chưa đồng bộ.

Ngoài ra, còn có tình trạng một số khu vực chưa được đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng để phục vụ nước cho sản xuất, sinh hoạt do nằm tại vùng sâu, vùng xa, các hộ dân sống phân tán như tại các huyện Tri Tôn, Thoại Sơn, Tịnh Biên của tỉnh An Giang.