Sáng nay xét xử tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong

Sáng 29.9, TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong.

Sau 2 lần tạm hoãn và thay đổi lịch xét xử, thẩm phán phiên tòa được thay đổi là bà Trần Thị Ngọc Dung.

Mẹ của nữ sinh được dìu ra khỏi phòng xét xử

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lực lượng công an có mặt rất đông để đảm bảo an ninh trật tự tại phiên tòa. Từ ngoài cổng, trước phòng xử án và xung quanh phòng xét xử đều có mặt lực lượng công an.

Lực lượng công an giữ trật tự bên trong TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, bị cáo Trung được người nhà dìu vào phòng xử án. Phía gia đình bị hại cùng các luật sư cũng có mặt tại phòng xử án. Tuy nhiên, do số lượng người đi cùng gia đình bị hại quá đông, trong khi số chỗ ngồi ở hội trường có hạn, nên chỉ những người có thư mời mới được vào dự phiên tòa.

Bị cáo Trung được người nhà dìu vào phòng xử án ẢNH: NAM LONG

Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ ruột bé Tr., ôm di ảnh con gái đến dự tòa ẢNH: NAM LONG

Bước vào phiên tòa, thẩm phán chủ tọa phiên tòa thẩm tra lý lịch bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung. Đáp lại các câu hỏi của thẩm phán, bị cáo Trung chỉ lắc đầu, không trả lời được. Mẹ của Trung là bà Nguyễn Thị Nga trả lời thay những câu hỏi dành cho bị cáo.

Trong lúc vị chủ tọa thẩm tra lý lịch, bà Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long - mẹ ruột bé Nguyễn Ngọc Bảo Tr.) có dấu hiệu sức khỏe không tốt, được người nhà và lực lượng công an dìu ra khỏi phòng xét xử.

Những người tham dự phiên tòa được kiểm soát an ninh trước khi vào phòng xét xử ẢNH: NAM LONG

Bị cáo bị bệnh mất trí sau chấn thương não

Sau phần thủ tục, đại diện Viện KSND khu vực 4 đã công bố cáo trạng. Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4.9.2024, Trung điều khiển xe tải trên đường tỉnh 901 theo hướng Vàm Vòng đi xã Vĩnh Xuân. Khi đi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung cho xe lấn sang lề trái để vượt qua xe bán tải đang dừng ở lề phải.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 4.9.2024 ẢNH: CTV

Vừa lúc này, ở phần đường chiều ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của N. là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. điều khiển chở em L.M.N (tất cả đều 14 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long).

Thấy xe tải do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường đi của mình nên X.N dừng xe lại. Lúc này, xe của Tr. chạy tới không kịp xử lý nên va chạm vào phía sau xe đạp điện của X.N làm Tr. và xe đạp điện ngã ra phần đường đi của mình. Tr. bị bánh xe trước bên trái của xe ô tô tải do Trung điều khiển chèn lên người dẫn đến thương tích nặng.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa ẢNH: NAM LONG

Em Tr. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày vì suy hô hấp cấp do chấn thương ngực kín.

Theo cáo trạng, hành vi của Trung đã phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự.

Theo kết luận giám định, hiện tại Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương não (theo phân loại bệnh quốc tế, Trung bị mất trí mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi).

Diễn biến phiên tòa xét xử tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong sẽ được Thanh Niên tiếp tục cập nhật.

