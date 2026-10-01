Sáng ngủ dậy méo miệng có phải do 'trúng gió'? Bác sĩ giải đáp

Không tự cho rằng mình chỉ bị "trúng gió"

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Kiều Xuân Thy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3, cho biết một buổi sáng thức dậy, soi gương thấy miệng lệch sang một bên, méo miệng, mắt nhắm không kín, uống nước dễ chảy ra ngoài… có thể là những biểu hiện của liệt dây thần kinh 7 ngoại biên, thường được gọi là liệt mặt ngoại biên hoặc liệt Bell. Nhiều người quen gọi tình trạng này là “trúng gió” và cho rằng gió lạnh là nguyên nhân trực tiếp gây liệt mặt. Thực tế, liệt dây thần kinh 7 ngoại biên có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trong đó, liệt Bell là dạng thường gặp nhưng nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định. Tình trạng viêm, phù nề dây thần kinh và khả năng tái hoạt một số virus, đặc biệt là herpes simplex, được xem là những cơ chế có thể liên quan.

Nếu đột ngột thấy miệng lệch, một bên mặt yếu hơn, người bệnh nên đi khám sớm ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI AI

Một số nghiên cứu ghi nhận bệnh xuất hiện nhiều hơn vào thời điểm thời tiết lạnh, nhưng hiện chưa đủ cơ sở để kết luận rằng tiếp xúc với mưa, gió hoặc lạnh trực tiếp gây ra liệt mặt. Dù vậy, trong những ngày mưa lạnh, vẫn nên chú ý một số thói quen đơn giản giữ ấm cơ thể để bảo vệ sức khỏe.

Theo y học cổ truyền, liệt dây thần kinh 7 ngoại biên được mô tả trong phạm vi chứng “Khẩu nhãn oa tà”. Việc điều trị dựa trên thăm khám và biện chứng cụ thể, có thể gặp các thể bệnh liên quan đến phong hàn, phong nhiệt hoặc những cơ chế bệnh sinh khác. Vì vậy, khi đã xuất hiện méo miệng, liệt mặt, người bệnh cần được khám để xác định tình trạng và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, thay vì tự cho rằng mình chỉ bị “trúng gió”.

Nhận biết triệu chứng sớm của liệt dây thần kinh 7

Nếu đột ngột thấy miệng lệch, một bên mặt yếu hơn, khó nhăn trán, mắt bên đó nhắm không kín hoặc uống nước dễ chảy ra ngoài, người bệnh nên đi khám sớm. Không nên tự xoa dầu, đắp lá, châm chích hoặc chờ bệnh tự hết.

Với liệt Bell, thường được khuyến cáo điều trị sớm, tốt nhất trong vòng 72 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng nếu bác sĩ xác định có chỉ định. Méo miệng cũng có thể là biểu hiện của đột quỵ. Nếu lệch mặt xuất hiện cùng với yếu hoặc tê tay chân, nói khó, nói không rõ, mất thăng bằng, nhìn bất thường hoặc các triệu chứng thần kinh xuất hiện đột ngột, cần đến cơ sở y tế cấp cứu ngay. Không nên tự kết luận đó chỉ là liệt mặt do “nhiễm lạnh”.

"Trong những ngày mưa lạnh, những việc đơn giản như giữ cơ thể khô và đủ ấm, hạn chế để luồng khí lạnh thổi trực tiếp kéo dài vào vùng đầu mặt và duy trì sinh hoạt điều độ là những thói quen hợp lý. Quan trọng hơn, nếu xuất hiện bất thường vận động cơ mặt, nên đi khám sớm để xác định đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời", bác sĩ khuyến cáo.