Sang nhà bác chơi, cháu họ trộm cắp hơn 190 triệu đồng

Ngày 4.9, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Công an TP.Chí Linh (Hải Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Chí Linh vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Thi Huyền (25 tuổi, trú tại P.Chí Minh, TP.Chí Linh,) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 25.7, Công an P.Chí Minh nhận được tin báo tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID của ông Mạc Văn Sử (57 tuổi, trú tại khu dân cư Nhân Hưng, phường Chí Minh, TP.Chí Linh) về việc gia đình ông bị mất trộm số tiền 190,6 triệu đồng.

Hiện trường nơi Huyền thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của gia đình ông Sử ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận được tin báo, Công an P.Chí Minh phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Chí Linh khẩn trương vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của gia đình ông Sử là Nguyễn Thị Thu Huyền.

Điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Huyền là cháu họ của vợ chồng ông Sử. Bản thân Huyền không có việc làm ổn định.

Sáng 20.7, Huyền sang nhà ông Sử chơi và ở lại ăn cơm trưa. Trong thời gian ở nhà ông Sử, Huyền phát hiện thấy tủ để tiền của gia đình ông Sử không khóa nên đã nổi lòng tham.

Lợi dụng lúc vợ chồng ông Sử không chú ý, Huyền đã mở tủ, lấy trộm 1 túi ni lông bên trong có chứa 190,6 triệu đồng. Trên đường về, khi đi qua cánh đồng thuộc khu dân cư Thanh Trung (P.Chí Minh), Huyền đã vứt túi ni lông ở góc ruộng rồi mang tiền về nhà giấu.

Trưa 25.7, vợ chồng ông Sử mở tủ kiểm tra thì phát hiện bị mất nên đã trình báo cơ quan công an.