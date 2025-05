Sanmina tối ưu hóa hoạt động sản xuất tại Malaysia bằng công nghệ Zebra

Theo đó, Sanmina cung cấp các giải pháp sản xuất tích hợp cho nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, y tế, quốc phòng, hàng không vũ trụ, ô tô, viễn thông và cơ sở hạ tầng đám mây, đặc biệt là các ứng dụng quan trọng, có độ tin cậy cao.

Thiết bị Zebra ZT610 trong môi trường sản xuất Ảnh: Zebra



Sanmina hiện ứng dụng các giải pháp của 42Q (một Đối tác ISV trong hệ sinh thái Zebra PartnerConnect), bao gồm Hệ thống thực thi sản xuất (MES) trên nền tảng đám mây và công nghệ theo dõi và truy xuất nguồn gốc. Thiết bị máy kiểm kho TC21 và máy in công nghiệp ZT610 của Zebra dễ dàng được tích hợp với các giải pháp 42Q, giúp nâng cao khả năng hiển thị giám sát dữ liệu sản xuất, đồng thời giảm thiểu lỗi do con người.

Ông Marco Gonzalez, Giám đốc điều hành của Sanmina Corporation, chia sẻ: "Các giải pháp theo dõi và truy xuất đóng vai trò thiết yếu trong việc thu thập dữ liệu xuyên suốt vòng đời sản phẩm. Đối với các nhà sản xuất, việc nâng cao tính minh bạch và hiệu suất là yếu tố then chốt, và công nghệ chính là chìa khóa để đạt được mục tiêu này. Chúng tôi lựa chọn Zebra vì khả năng tương thích cao với hệ thống 42Q, giúp hạn chế tối đa gián đoạn trong sản xuất, trong khi các thiết bị công nghiệp bền bỉ của Zebra được thiết kế để chịu được tần suất sử dụng cao trong môi trường sản xuất".

Cụ thể, máy kiểm kho TC21 được sử dụng để quét mã vạch trên các cuộn linh kiện trong quá trình sản xuất bảng mạch in (PCB) trên dây chuyền tự động, trong khi máy in ZT610 để in nhãn cho các cụm lắp ráp phụ và bao bì thành phẩm.

Ông Christanto Suryadarma, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh khu vực Đông Nam Á (SEA), Hàn Quốc và Kênh khu vực APJeC, Zebra Technologies, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được đồng hành cùng Sanmina trong hành trình tối ưu hóa quy trình sản xuất của hãng. Nhờ chuyển đổi dữ liệu sản xuất thành thông tin chuyên sâu và thiết thực, các giải pháp của Zebra đang giúp các nhà sản xuất đạt được sự minh bạch và chính xác trong vận hành".