Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

SANYO trở lại thị trường Việt Nam sau hơn 10 năm vắng bóng

Khải Minh
Khải Minh
26/03/2026 14:32 GMT+7

Thương hiệu điện tử Nhật Bản SANYO công bố kế hoạch tái xuất thị trường Việt Nam, hướng tới người dùng trẻ và hiện đại.

Theo thông tin công bố ngày 25.3 tại TP.HCM, thương hiệu SANYO vừa công bố kế hoạch trở lại thị trường Việt Nam với định vị mới trong ngành điều hòa không khí. Hướng tới xây dựng hình ảnh trẻ trung hơn, đồng thời mở rộng tiếp cận tới nhóm khách hàng trẻ với các sản phẩm có mức giá phù hợp.

Đại diện SANYO cho biết thương hiệu này từng xây dựng uy tín toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị điện lạnh trước khi được Panasonic mua lại vào năm 2011. Sau quá trình tái cấu trúc, một số mảng thiết bị gia dụng đã được chuyển giao cho các đơn vị khác, trong khi mảng điều hòa không khí tiếp tục được Panasonic giữ lại và tích hợp vào hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển toàn cầu của hãng.

SANYO trở lại thị trường Việt Nam với diện mạo mới - Ảnh 1.

Dòng điều hòa SANYO Comfort Series phát triển theo tiêu chuẩn Nhật Bản, hướng tới không gian sống tiện nghi cho người dùng

ẢNH: KHẢI MINH

Tại Việt Nam, SANYO sẽ hoạt động như một thương hiệu độc lập trong lĩnh vực điều hòa, đồng thời kế thừa công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng từ Panasonic. Các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy do Panasonic quản lý tại Malaysia, với quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Cùng với việc tái định vị thương hiệu, SANYO giới thiệu dòng điều hòa Comfort Series như sản phẩm chủ lực trong giai đoạn đầu quay lại thị trường. Theo mô tả từ hãng, dòng sản phẩm này được phát triển dựa trên các yếu tố gồm sự thoải mái khi sử dụng, độ bền, tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản và thiết kế đơn giản.

Về chất lượng không khí, sản phẩm tích hợp bộ lọc bụi mịn PM2.5 nhằm cải thiện không khí trong phòng kín. Ngoài ra, chế độ Eco Smart sử dụng thuật toán để điều chỉnh hoạt động làm mát dựa trên thói quen sử dụng, giúp giảm mức tiêu thụ điện năng.


Giải pháp nâng cao chất lượng không khí trong nhà toàn diện từ Panasonic

Giải pháp nâng cao chất lượng không khí trong nhà toàn diện từ Panasonic

Panasonic cung cấp giải pháp chất lượng không khí trong nhà - IAQ toàn diện, mang lại không gian sống sạch, an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn LEED, LOTUS và WELL cho công trình hiện đại.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận