SANYO trở lại thị trường Việt Nam sau hơn 10 năm vắng bóng

Theo thông tin công bố ngày 25.3 tại TP.HCM, thương hiệu SANYO vừa công bố kế hoạch trở lại thị trường Việt Nam với định vị mới trong ngành điều hòa không khí. Hướng tới xây dựng hình ảnh trẻ trung hơn, đồng thời mở rộng tiếp cận tới nhóm khách hàng trẻ với các sản phẩm có mức giá phù hợp.

Đại diện SANYO cho biết thương hiệu này từng xây dựng uy tín toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị điện lạnh trước khi được Panasonic mua lại vào năm 2011. Sau quá trình tái cấu trúc, một số mảng thiết bị gia dụng đã được chuyển giao cho các đơn vị khác, trong khi mảng điều hòa không khí tiếp tục được Panasonic giữ lại và tích hợp vào hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển toàn cầu của hãng.

Dòng điều hòa SANYO Comfort Series phát triển theo tiêu chuẩn Nhật Bản, hướng tới không gian sống tiện nghi cho người dùng ẢNH: KHẢI MINH

Tại Việt Nam, SANYO sẽ hoạt động như một thương hiệu độc lập trong lĩnh vực điều hòa, đồng thời kế thừa công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng từ Panasonic. Các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy do Panasonic quản lý tại Malaysia, với quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Cùng với việc tái định vị thương hiệu, SANYO giới thiệu dòng điều hòa Comfort Series như sản phẩm chủ lực trong giai đoạn đầu quay lại thị trường. Theo mô tả từ hãng, dòng sản phẩm này được phát triển dựa trên các yếu tố gồm sự thoải mái khi sử dụng, độ bền, tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản và thiết kế đơn giản.

Về chất lượng không khí, sản phẩm tích hợp bộ lọc bụi mịn PM2.5 nhằm cải thiện không khí trong phòng kín. Ngoài ra, chế độ Eco Smart sử dụng thuật toán để điều chỉnh hoạt động làm mát dựa trên thói quen sử dụng, giúp giảm mức tiêu thụ điện năng.



