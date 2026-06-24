Sao chổi cổ ghé hệ mặt trời, bị nghi là tàu ngoài hành tinh

Tin liên quan Rò rỉ khí trên trạm vũ trụ ISS, phi hành gia NASA sơ tán sang tàu SpaceX NASA đã tạm thời di chuyển các phi hành gia của mình trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sang một tàu vũ trụ dùng để sơ tán hôm 5.6, trong lúc các nhà du hành vũ trụ Nga làm công tác sửa chữa sau khi phát hiện rò rỉ khí tại một trong các mô đun. Trái đất đón vị khách từ rìa hệ mặt trời, phải 170.000 năm nữa mới tái ngộ Chia sẻ Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Sao chổi 3I/Atlas Thiên thể Hệ mặt trời Dải ngân hà đồng vị hóa học nước nặng NASA NATURE Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ Đại học Harvard sao chổi liên sao kính thiên văn không gian James Webb Không gian
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