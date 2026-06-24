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Sao chổi cổ ghé hệ mặt trời, bị nghi là tàu ngoài hành tinh
Video Thế giới

Sao chổi cổ ghé hệ mặt trời, bị nghi là tàu ngoài hành tinh

Trúc Huỳnh - Hạo Nhiên
Các quan sát cho thấy một sao chổi liên sao trước khi ghé thăm hệ mặt trời đã trải qua những cuộc hành trình vượt ngoài sức tưởng tượng quanh Dải ngân hà của chúng ta.

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