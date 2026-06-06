Rò rỉ khí trên trạm vũ trụ ISS, phi hành gia NASA sơ tán sang tàu SpaceX

Theo người phát ngôn của NASA Bethany Stevens, “vì lý do thận trọng”, các thành viên của phi vụ Crew-12 của cơ quan này đã được hướng dẫn mặc bộ đồ vũ trụ và trú ẩn bên trong tàu vũ trụ SpaceX Dragon, một phương tiện được sử dụng cho các nhiệm vụ vận chuyển đến và đi từ ISS, trong khi công việc sửa chữa được tiến hành.

Khoảng hai giờ sau, NASA đã đảo ngược quyết định và thông báo cho các phi hành gia rằng họ có thể trở về trạm vũ trụ trong khi cơ quan này và các đối tác Nga đang kiểm tra tốc độ rò rỉ khí.

Tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos cho biết hai vị trí rò rỉ tiềm năng đã được xác định trong quá trình kiểm tra áp suất định kỳ bên trong buồng chuyển tiếp của mô-đun dịch vụ Zvezda, một bộ phận quan trọng của trạm. Một vị trí đã được sửa chữa nhanh chóng bằng chất bịt kín đặc biệt, trong khi công tác chuẩn bị bắt đầu để sửa vị trí thứ hai trong phần hình nón của khoang.

Các thành viên phi hành đoàn Crew-12 của NASA chuẩn bị cho chuyến phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), tại Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ), ngày 13.2.2026 ẢNH: REUTERS

Bà Stevens cho biết NASA và Roscosmos từ lâu đã theo dõi các vết nứt trên mô đun Zvezda và đã phối hợp làm việc để xác định nguyên nhân gây ra tình trạng mất áp suất tái diễn.

Bà nói thêm rằng Roscosmos đã quyết định tiến hành một chiến dịch sửa chữa lớn sau khi phát hiện vết rò rỉ mới nhất. Hãng tin Reuters, trích dẫn một quan chức cấp cao của NASA, đưa tin rằng tốc độ rò rỉ đã tăng gấp đôi, từ khoảng nửa kg khí mỗi ngày lên gần một kg vào đầu tuần này.

Roscosmos nhấn mạnh rằng tình huống này không gây ra mối đe dọa nào cho phi hành đoàn cũng như các hệ thống trên trạm, đồng thời cho biết thêm rằng áp suất trên ISS vẫn ổn định và nằm trong các thông số vận hành bình thường.

Trong một bài đăng tiếp theo, bà Stevens cho biết Roscosmos đã tạm dừng công việc khắc phục vết rò rỉ còn lại trong khi các chuyên gia phân tích thêm các phép đo và dữ liệu. Sau quyết định này, NASA đã hướng dẫn các phi hành gia của mình rời khỏi tàu Dragon và tiếp tục các hoạt động bình thường trên trạm.

Được phóng vào năm 1998, ISS được vận hành bởi năm cơ quan vũ trụ đến từ Nga, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Canada, và các hoạt động hàng ngày được NASA và Roscosmos điều phối.

Hiện có 7 thành viên phi hành đoàn đang ở trên trạm, bao gồm các nhà du hành vũ trụ Nga Sergey Mikaev, Sergey Kud-Sverchkov và Andrey Fedyaev; các phi hành gia NASA Chris Williams, Jessica Meir và Jack Hathaway; và phi hành gia Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) Sophie Adenot.