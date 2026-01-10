Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
NASA phải đưa phi hành gia trên trạm vũ trụ ISS về sớm vì sự cố bất ngờ
Video Thế giới

NASA phải đưa phi hành gia trên trạm vũ trụ ISS về sớm vì sự cố bất ngờ

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
10/01/2026 18:02 GMT+7

Một thành viên phi hành đoàn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) gặp ‘tình trạng sức khỏe nghiêm trọng’ đã khiến NASA phải đưa phi hành gia này và ba đồng đội trở về trái đất sớm hơn dự kiến vài tháng.

NASA đang đưa nhóm bốn phi hành gia thuộc phi hành đoàn “Crew-11” trở về từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) do “vấn đề sức khỏe nghiêm trọng” của một thành viên.

Ông Jared Isaacman, người đứng đầu NASA, cho biết lần đầu tiên trong lịch sử 25 năm của ISS, một nhiệm vụ phải kết thúc sớm do vấn đề sức khỏe.

“Như chúng tôi đã đề cập trước đó, rõ ràng đây là một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn làm như vậy. Thành viên phi hành đoàn đang ổn định, như chúng tôi đã nói. Chúng tôi không lựa chọn phương án hạ cánh khẩn cấp”.

Các quan chức NASA không nêu tên thành viên phi hành đoàn bị ảnh hưởng, với lý do bảo mật.

Vấn đề này đã khiến NASA phải hủy bỏ chuyến đi bộ ngoài không gian theo kế hoạch vào ngày 8.1.

Phi hành gia thuộc Crew-11 trên ISS gặp vấn đề sức khỏe, buộc phải trở về sớm - Ảnh 1.

Các thành viên phi hành đoàn Crew-11 của NASA trước khi phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) tại Cape Canaveral, Florida (Mỹ), ngày 31.7.2025

ẢNH: REUTERS

Giám đốc y tế của NASA, James Polk, đã cung cấp thêm chi tiết về vấn đề này: “Một lần nữa, đây không phải là vấn đề hoạt động. Nếu mọi người muốn biết thì đây không phải là thương tích xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhưng không liên quan đến môi trường hoạt động hiện tại, chủ yếu là vấn đề y tế và những khó khăn trong môi trường không trọng lực, cùng với bộ thiết bị hiện có để chẩn đoán”.

Phi hành đoàn Crew-11 đã đến ISS sau khi phóng từ Florida vào tháng 8.2025 và ban đầu dự kiến trở về vào khoảng tháng 5.2026.

Các phi hành gia hiếm khi công khai thừa nhận hoặc mô tả tình trạng sức khỏe của họ.

Trước đây, NASA đã từng hủy bỏ các chuyến đi bộ ngoài không gian vì lý do y tế, chẳng hạn như “khó chịu với bộ đồ du hành vũ trụ” vào năm 2024 và “chèn ép dây thần kinh” vào năm 2021.

