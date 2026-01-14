Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

'Sao chổi vĩ đại 2026' hàng chục ngàn năm mới xuất hiện: Có quan sát được?

Cao An Biên
Cao An Biên
14/01/2026 20:00 GMT+7

Sao chổi C/2025 R3 (PanSTARRS) mới được phát hiện gần đây sẽ tiến gần mặt trời và trái đất nhất. Thiên thể này được dự báo có khả năng là sao chổi sáng nhất 2026, liệu người Việt có thể quan sát bằng mắt thường?

Theo Space.com, mới chỉ chưa đầy hai tuần trôi qua kể từ đầu năm 2026, nhưng một sao chổi mới đã "dẫn đầu" cuộc đua trở thành "sao chổi vĩ đại" của năm. Quả cầu băng được mong đợi này có khả năng được nhìn thấy bằng mắt thường, sẽ đạt đến điểm gần trái đất nhất trong thời gian tới.

'Sao chổi vĩ đại 2026' hàng chục ngàn năm mới xuất hiện: Người Việt ngắm khi nào? - Ảnh 1.

Sao chổi là thiên thể mang lại sự tò mò cho người quan sát thiên văn

ẢNH: THANH TÙNG

Hiện tại, sao chổi đang cách trái đất khoảng 348 triệu km, nằm ở khoảng giữa quỹ đạo của sao Mộc và sao Hỏa, theo TheSkyLive.com.

C/2025 R3 là một sao chổi chu kỳ dài, có nghĩa là nó có thể mất hơn 1.000 năm để quay quanh mặt trời và có khả năng bắt nguồn từ đám mây Oort - một "kho chứa" khổng lồ các sao chổi và các vật thể băng giá khác gần rìa hệ mặt trời.

Các nhà thiên văn học vẫn chưa xác định được quỹ đạo của sao chổi này, vì vậy họ không biết quả cầu băng này mất bao lâu để quay quanh ngôi sao của chúng ta. Nhưng những khám phá tương tự trong những năm gần đây đã tiết lộ những sao chổi đã không đi qua trái đất trong hàng chục nghìn năm.

Khi nào quan sát sao chổi?

C/2025 R3 hiện đang lao nhanh về phía mặt trời và sẽ đạt điểm cận nhật, điểm gần nhất với ngôi sao mẹ của chúng ta vào ngày 20.4. Nó sẽ ở cách mặt trời khoảng 76,3 triệu km, nằm giữa quỹ đạo của sao Thủy và sao Kim.

Chỉ một tuần sau, vào ngày 27.4, sao chổi sẽ tiến đến gần trái đất nhất, cách hành tinh của chúng ta khoảng 70,8 triệu km, xa hơn mặt trăng hơn 180 lần.

Cơ hội tốt nhất để quan sát sao chổi C/2025 R3 có thể ngay trước điểm cận nhật, khoảng ngày 17.4, khi trăng non làm tối bầu trời đêm, giúp dễ dàng phát hiện các vật thể ở ranh giới có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

'Sao chổi vĩ đại 2026' hàng chục ngàn năm mới xuất hiện: Người Việt ngắm khi nào? - Ảnh 2.

Cơ hội tốt nhất để quan sát sao chổi C/2025 R3 có thể ngay trước điểm cận nhật, khoảng ngày 17.4, khi trăng non làm tối bầu trời đêm

ẢNH: THANH TÙNG

Nhưng khi đến gần trái đất nhất, sao chổi có thể bị mặt trời che khuất, khiến việc quan sát trở nên khó khăn hơn. Người xem ở bán cầu Nam cũng có thể có cơ hội quan sát sao chổi rõ hơn vào đầu tháng 5.

Theo Space.com, trong quá trình đi qua điểm cận nhật và bay ngang trái đất, C/2025 R3 sẽ nằm trong chòm sao Song Ngư, ngay bên dưới "hình vuông lớn" của chòm sao Pegasus.

Khám phá thêm chủ đề

