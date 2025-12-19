Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Sao chổi cổ xưa bị đồn thổi là 'phi thuyền ngoài hành tinh' đang tiến gần trái đất

Cao An Biên
Cao An Biên
19/12/2025 20:52 GMT+7

Hôm nay 19.12, làm thế nào để người Việt quan sát được sao chổi cổ xưa 3I/ATLAS, từng bị đồn thổi là 'phi thuyền ngoài hành tinh' tới gần trái đất nhất?

Theo Space.com, sao chổi liên sao 3I/ATLAS tiến gần trái đất nhất vào hôm nay, thứ sáu ngày 19.12. Mặc dù sao chổi này không đến đủ gần để gây ra bất kỳ rủi ro nào cho hành tinh của chúng ta, nhưng các nhà thiên văn học đã tính toán chính xác thời điểm sao chổi đạt khoảng cách tối thiểu so với trái đất.

Hôm nay sao chổi cổ xưa bị đồn 'phi thuyền ngoài hành tinh' gần trái đất nhất - Ảnh 1.

Sao chổi 3I/ATLAS từng bị đồn thổi là phi thuyền của người ngoài hành tinh

ẢNH: NASA

Theo tính toán của NASA, sao chổi 3I/ATLAS vào thời điểm ở vị trí gần trái đất nhất, sao chổi sẽ cách trái đất khoảng 1,8 đơn vị thiên văn, tương đương 270 triệu km, hay nói cách khác là gần gấp đôi khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trời.

Được phát hiện vào ngày 1.7 bởi kính viễn vọng ATLAS do NASA tài trợ tại Chile, 3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ ba được biết đến từng được phát hiện đi qua hệ mặt trời của chúng ta, sau 1I/'Oumuamua vào năm 2017 và 2I/Borisov vào năm 2019.

Có nhìn thấy được sao chổi không?

Mặc dù sao chổi 3I/ATLAS sẽ vẫn ở quá xa và mờ nhạt để có thể quan sát bằng mắt thường khi bay ngang qua trái đất, nhưng sự kiện này lại có giá trị khoa học vì các vật thể liên sao rất hiếm.

Nghiên cứu 3I/ATLAS ở gần điểm tiếp cận nhất mang đến cho các nhà thiên văn học cơ hội tốt nhất để kiểm tra vật chất hình thành xung quanh một ngôi sao khác, cho phép nhìn thoáng qua các hệ hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời của chúng ta.

Hôm nay sao chổi cổ xưa bị đồn 'phi thuyền ngoài hành tinh' gần trái đất nhất - Ảnh 2.

Một sao chổi khác được người Việt chụp lại cách đây không lâu

ẢNH: THANH TÙNG

Những người yêu thích quan sát bầu trời cũng có thể theo dõi trực tiếp sự kiện này trực tuyến vào ngày 18 và 19.12 trên Space.com. Buổi phát trực tiếp mang đến cho người xem cơ hội nhìn thấy vị khách liên sao khi nó tiến gần trái đất nhất, nếu thời tiết cho phép.

3I/ATLAS được các nhà thiên văn xác định là một sao chổi còn cổ xưa hơn cả hệ mặt trời, đồng thời bác bỏ suy đoán rằng nó là một tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh như nhiều đồn thổi trên mạng.

Tin liên quan

Chàng trai Việt chụp được mưa sao băng 'siêu đẹp', dân mạng mê mẩn

Chàng trai Việt chụp được mưa sao băng 'siêu đẹp', dân mạng mê mẩn

Bức ảnh chụp mưa sao băng Geminids, được xem là mưa sao băng đẹp nhất 2025 của chàng trai Việt Nam bất ngờ gây sốt cộng đồng yêu thiên văn vì khoảnh khắc 'siêu đẹp'. Hãy cùng chiêm ngưỡng.

Chàng trai Việt 'bắt' sao chổi thiên niên kỷ ở Himalaya: 'Hẹn gặp sau... 1.000 năm nữa!'

Hôm nay sao chổi thiên niên kỷ đang gần mặt trời nhất: Mẹo để người Việt ngắm

Khám phá thêm chủ đề

Sao chổi 3I/Atlas sao chổi 3I/ATLAS phi thuyền ngoài hành tinh người ngoài hành tinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận