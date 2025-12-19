Sao chổi cổ xưa bị đồn thổi là 'phi thuyền ngoài hành tinh' đang tiến gần trái đất

Theo Space.com, sao chổi liên sao 3I/ATLAS tiến gần trái đất nhất vào hôm nay, thứ sáu ngày 19.12. Mặc dù sao chổi này không đến đủ gần để gây ra bất kỳ rủi ro nào cho hành tinh của chúng ta, nhưng các nhà thiên văn học đã tính toán chính xác thời điểm sao chổi đạt khoảng cách tối thiểu so với trái đất.

Sao chổi 3I/ATLAS từng bị đồn thổi là phi thuyền của người ngoài hành tinh ẢNH: NASA

Theo tính toán của NASA, sao chổi 3I/ATLAS vào thời điểm ở vị trí gần trái đất nhất, sao chổi sẽ cách trái đất khoảng 1,8 đơn vị thiên văn, tương đương 270 triệu km, hay nói cách khác là gần gấp đôi khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trời.

Được phát hiện vào ngày 1.7 bởi kính viễn vọng ATLAS do NASA tài trợ tại Chile, 3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ ba được biết đến từng được phát hiện đi qua hệ mặt trời của chúng ta, sau 1I/'Oumuamua vào năm 2017 và 2I/Borisov vào năm 2019.

Có nhìn thấy được sao chổi không?

Mặc dù sao chổi 3I/ATLAS sẽ vẫn ở quá xa và mờ nhạt để có thể quan sát bằng mắt thường khi bay ngang qua trái đất, nhưng sự kiện này lại có giá trị khoa học vì các vật thể liên sao rất hiếm.

Nghiên cứu 3I/ATLAS ở gần điểm tiếp cận nhất mang đến cho các nhà thiên văn học cơ hội tốt nhất để kiểm tra vật chất hình thành xung quanh một ngôi sao khác, cho phép nhìn thoáng qua các hệ hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời của chúng ta.

Một sao chổi khác được người Việt chụp lại cách đây không lâu ẢNH: THANH TÙNG

Những người yêu thích quan sát bầu trời cũng có thể theo dõi trực tiếp sự kiện này trực tuyến vào ngày 18 và 19.12 trên Space.com. Buổi phát trực tiếp mang đến cho người xem cơ hội nhìn thấy vị khách liên sao khi nó tiến gần trái đất nhất, nếu thời tiết cho phép.

3I/ATLAS được các nhà thiên văn xác định là một sao chổi còn cổ xưa hơn cả hệ mặt trời, đồng thời bác bỏ suy đoán rằng nó là một tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh như nhiều đồn thổi trên mạng.