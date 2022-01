Sao gốc Việt bị loại khỏi show truyền hình Mỹ vì lùm xùm phân biệt chủng tộc

Gần đây, những bài đăng cũ của Jennie Nguyen đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trên mạng và khiến cô bị loại khỏi show truyền hình thực tế The Real Housewives of Salt Lake City vào ngày 25.1 (giờ địa phương). Các bài viết này được đăng trên trang cá nhân của sao nữ gốc Việt với nội dung chế giễu phong trào Black Lives Matter cũng như những người biểu tình sau vụ George Floyd bị giết chết và chứa những cụm từ khó nghe.

Hôm 26.1, Jennie Nguyen đã lên Instagram Live để giải thích về những vấn đề gây tranh cãi. Người đẹp 44 tuổi chỉ trích đội ngũ truyền thông vì chia sẻ những bài đăng gây mất lòng vào năm 2020 trên Facebook cá nhân mà chưa có sự xác nhận của cô. Tài khoản Facebook này tồn tại từ trước khi cô chưa tham gia The Real Housewives of Salt Lake City. “Tôi chỉ muốn các bạn hiểu rằng trong khoảng thời gian đó, tôi đã có một đội ngũ hỗ trợ mình. Việc những thông tin đó do họ đăng tải hay tôi đăng tải đã không còn quan trọng ở thời điểm này. Bài đăng đó nằm trên tài khoản của tôi và tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm cũng như giải trình về những gì đã được đăng”.

Bà nội trợ nổi tiếng cho biết bản thân biết rõ mình đã làm tổn thương nhiều người vì các bài đăng và nhấn mạnh cô là một người luôn thực thi pháp luật. “Tôi không chấp nhận bạo lực nhưng ủng hộ việc thực thi pháp luật. Tôi biết với mọi chuyện đều có mặt tốt mặt xấu. Tôi không ủng hộ cái xấu, không ủng hộ sự tàn bạo đối với người da đen hay bất cứ chủng tộc nào. Nhưng tôi ủng hộ việc thực thi pháp luật và điều đó khiến tôi bị cho là đang phân biệt chủng tộc”, Jennie Nguyen nói.

Ngồi cạnh sao nữ gốc Việt là Michael - một người bạn đồng tính da màu của cô. Anh này khẳng định mình biết rõ con người, tính cách của Jennie Nguyen và nhấn mạnh bà mẹ 3 con không phải là người phân biệt chủng tộc.

Jennie Nguyen sinh ra tại Việt Nam rồi sang Mỹ định cư từ lúc 7 tuổi. Người đẹp kết hôn với bác sĩ nổi tiếng Duy Tran và có 3 con. Cô gây chú ý khi xuất hiện trong mùa 2 của The Real Housewives of Salt Lake City - show truyền hình về cuộc sống cá nhân, công việc của một số phụ nữ quanh khu vực Salt Lake, bang Utah (Mỹ). Nhờ sức hút của chương trình, bà nội trợ gốc Việt trở thành sao nữ nổi tiếng trên truyền hình và sở hữu lượng fan đáng kể.





Sau lùm xùm phân biệt chủng tộc, mạng truyền hình Bravo tuyên bố ngừng hợp tác với Jennie Nguyen trong chương trình kể trên. “Trong tương lai, chúng tôi sẽ làm việc để cải thiện các quy trình nhằm đảm bảo đưa ra các quyết định tuyển chọn sáng suốt và thấu đáo hơn”, đơn vị này cam kết.

Làn sóng chỉ trích nhắm đến Jennie Nguyen bắt đầu từ tuần trước khi hàng chục bài đăng trên Facebook của cô bị “khui” lại. Không lâu sau, người đẹp lên tiếng xin lỗi qua Instagram đồng thời giải thích: “Lúc đó, tôi nghĩ mình đang lên tiếng chống lại bạo lực, nhưng rồi tôi biết được ngôn từ của mình gây tổn thương và xúc phạm như thế nào. Tôi lấy làm tiếc về những bài đăng đó và thành thật xin lỗi về nỗi đau mà chúng đã gây ra”.

Dù vậy, khán giả vẫn kêu gọi loại bỏ thành viên này khỏi chương trình và hủy theo dõi cô trên mạng. Dàn sao The Real Housewives of Salt Lake City cũng tỏ thái độ khó chịu với những phát ngôn của đồng nghiệp. Whitney Rose nói cô sốc và buồn còn Heather Gay thừa nhận mình rất thất vọng trước hành động của Jennie Nguyen. Trong khi đó, Meredith Marks nói cô phát ốm khi đọc những phát ngôn của Jennie.

Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng dàn cast của The Real Housewives of Salt Lake City rất nhẹ nhõm khi thành viên gốc Việt không còn xuất hiện trong show truyền hình này. “Chẳng ai muốn quay phim với cô ấy hoặc kết hợp cùng cô sau drama trên mạng xã hội", nguồn tin chia sẻ. Vụ bê bối của sao nữ 44 tuổi diễn ra giữa lúc mùa 3 The Real Housewives of Salt Lake City đang trong giai đoạn bắt đầu sản xuất. Hiện chưa rõ sự vắng mặt của cô sẽ được giải quyết như thế nào trong chương trình.