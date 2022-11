Sao gốc Việt tỏa sáng cạnh Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes

2022 là một năm thành công của Hồng Châu khi cô có tới 3 bộ phim điện ảnh đóng cùng dàn sao Hollywood được trình làng. Sau Showing Up, The Whale, ngôi sao gốc Việt tiếp tục tỏa sáng trên màn ảnh rộng với The Menu của đạo diễn Mark Mylod.

The Menu bắt đầu với cảnh Tyler (Nicholas Hoult) và bạn gái Margot (Anya Taylor-Joy) đến một hòn đảo biệt lập để ăn tối tại Hawthorn - nhà hàng do đầu bếp lừng danh Julian Slowik (Ralph Fiennes) điều hành. Đi cùng với họ còn có một nhóm thực khách gần chục người là nhà phê bình ẩm thực, ngôi sao điện ảnh, đại gia cho đến những những gã nhà giàu mới nổi… Xuyên suốt buổi tiệc, Julian Slowik phục vụ những món ăn độc đáo cả về cách chế biến lẫn nguyên liệu. Song, bữa tiệc ẩm thực đỉnh cao dần biến thành cơn ác mộng khi họ nhận ra tất cả đều nằm trong một kế hoạch tàn độc của vị bếp trưởng. Đồng thời, những bí ẩn đen tối trong cuộc sống của từng người cũng dần được hé lộ.

Bên cạnh nội dung kịch tính, thành công của bộ phim còn đến từ diễn xuất tài tình của dàn diễn viên thực lực: từ Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult cho đến các diễn viên phụ mà nổi bật nhất là Hồng Châu. Xuất hiện ngay từ đầu phim, Hồng Châu trong vai Elsa - quản lý nhà hàng, đã dẫn dắt các thực khách và người xem vào hành trình ẩm thực đầy kịch tính, u tối nhờ lối diễn tinh tế, sắc lạnh của mình. Vai diễn được đánh giá là sự lột xác hoàn toàn của nữ diễn viên 43 tuổi. Nếu trước đó nhiều khán giả chủ yếu biết đến cô qua hình ảnh một phụ nữ tha hương hiền lành trong Downsizing (2017) thì ở The Menu, sao gốc Việt khiến người xem ám ảnh khi hóa thân thành cánh tay phải đắc lực của vị bếp trưởng đáng sợ.

Elsa luôn tỏ vẻ thân thiện, chu đáo và đầy chuyên nghiệp khi phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, mỗi ánh mắt, nụ cười, biểu cảm cho đến lời nói dù nhẹ nhàng, nhã nhặn của cô đều khiến các “thượng đế” thót tim khi ẩn chứa sự bí hiểm và tăm tối. Nhân vật này cũng không ngại ra tay “xử lý” kẻ mà cô cho là đe dọa đến vai trò mình trong thực đơn tử thần mà bếp trưởng đặt ra. Có thể nói nếu Slowik là kẻ ra kế hoạch và đứng sau mọi thứ thì Elsa là người thực thi chúng một cách tuyệt đối với sự lạnh lùng, tàn nhẫn ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng, yếu đuối.





Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, đạo diễn Mark Mylod cho biết Elsa là nhân vật mà đoàn phim khó khăn nhất khi lựa chọn diễn viên. Nhà làm phim này chia sẻ: “Tôi hiểu rằng nếu như chúng tôi đi sai hướng, nhân vật đó sẽ trở thành yếu tố gây cười và tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi muốn nhân vật có tính nhân văn nhưng cũng bệnh hoạn, nói rộng ra có tính bi kịch. Hồng Châu hiểu rằng điều đó khá mang tính bản năng. Cô ấy chưa bao giờ thể hiện nhân vật theo kiểu hài kịch, cô ấy hóa thân thành Elsa bằng sự sùng kính cuồng nhiệt, mù quáng cho nhân vật Slowik và nghệ thuật của vị đầu bếp bậc thầy này”.

Chia sẻ với EW, Hồng Châu nói The Menu là bộ phim thực sự thú vị. Nữ diễn viên sinh năm 1979 đã chuẩn bị kỹ lưỡng để vào vai quản lý nhà hàng một cách chân thực nhất. Thậm chí, ngôi sao gốc Việt phải học đi học lại cách gấp khăn ăn sao cho thật chuyên nghiệp, đẳng cấp như thể đã làm việc đó suốt nhiều năm. Những gì Hồng Châu thể hiện trên phim trường thuyết phục đến mức cố vấn của bộ phim là đầu bếp Dominique Crenn, chủ nhà hàng ba sao Michelin Atelier Crenn ở San Francisco (Mỹ) còn muốn nhận cô vào làm. “Lời nói của cô ấy như một sự công nhận tuyệt vời cho những nỗ lực của tôi”, nữ diễn viên kỳ cựu bày tỏ.

Hồng Châu sinh năm 1979, là một trong những diễn viên người Mỹ gốc Việt tạo được dấu ấn riêng ở Hollywood. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 rồi từng bước nhận được sự chú ý qua các tác phẩm: Driveways, American Woman, Watchmen, Homecoming… Đặc biệt, ngôi sao gốc Việt này nổi tiếng nhất với vai diễn đột phá trong bộ phim Downsizing (2017) - tác phẩm giúp cô nhận đề cử Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Trong một bài viết được đăng tải hồi tháng 10.2022, tờ Variety đánh giá Hồng Châu rất sung sức trong những năm gần đây khi liên tục nhận những dự án chất lượng và được khán giả hoan nghênh. Ba bộ phim mà cô tham gia trong năm nay cũng cũng gây được tiếng vang tại các liên hoan phim trước khi ra rạp. Showing Up được công chiếu tại LHP Cannes hồi tháng 5 trong khi The Whale được ra mắt ở LHP Quốc tế Venice lần thứ 79 (tháng 9.2022) còn The Menu gây chú ý tại LHP Quốc tế Toronto 2022. Hiện Hồng Châu còn một số dự án chưa được ra mắt trong đó có Asteroid City, And.