Sao Hàn thông thạo 4 ngôn ngữ mê mẩn cảnh đẹp Hội An

Sao Hàn Eric Nam thích thú khám phá Hội An Booking.com Explorers

Thời gian qua, nhiều ngôi sao Hàn Quốc đã ghé thăm Việt Nam để tham quan và nghỉ dưỡng. Mới nhất là ca sĩ Eric Nam vừa có hành trình khám phá Hội An với nhiều trải nghiệm thú vị cùng Nhà khám phá 2023.

Hoạt động đầu tiên tại Hội An gây ấn tượng với Eric Nam là trải nghiệm thúng chai (hay thuyền thúng), khi được ngồi trong một thuyền thúng tròn được đan từ tre. “Tôi tìm hiểu và được biết những chiếc thúng chai này đã có mặt hàng trăm năm và chủ yếu được các ngư dân địa phương sử dụng. Ngày nay, thúng chai không chỉ là phương tiện dùng để đánh bắt cá, mà còn là được dùng cho mục đích tham quan, du lịch. Trải nghiệm này không những hợp túi tiền mà còn mang tới trải nghiệm vô cùng thú vị, độc đáo”, Eric Nam cho biết.

Nam thần 8X thích thú trải nghiệm "cảm giác mạnh" trong những chiếc thuyền thúng Booking.com Explorers

Tiếp đó, nam thần xứ kim chi tiếp tục hành trình khám phá Cù Lao Chàm, thuộc cụm đảo của bãi biển Hội An. Anh cho biết nơi đây mang tới cảm giác đối lập so với thành phố bởi sự bình yên và vắng lặng. Eric Nam tự thưởng cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi yên bình, trải nghiệm lặn biển ngắm nhìn hệ sinh thái đặc sắc dưới nước cùng rặng san hô tự nhiên đủ sắc màu tại đây. “Đây là trải nghiệm thực sự tuyệt vời, có lẽ còn hấp dẫn hơn cả lặn với ống thở. Tôi chưa từng trải nghiệm điều này trước kia”, giọng ca Any Other Way cho biết.

Trên hành trình khám phá của mình, ngoài thăm thú cảnh vật, Eric Nam còn trải nghiệm nhiều món ăn địa phương tại Hội An Booking.com Explorers

Cuối ngày, nam ca sĩ thư thả đạp xe, ngồi xích lô dạo quanh khu phố cổ, ngắm nhìn cuộc sống bình yên ở nơi đây. Anh bày tỏ niềm yêu thích khi đi trên những con đường rải sỏi đan xen, đến chùa Cầu, nhà cổ Phùng Hưng cùng các ngôi nhà với lịch sử lâu đời chứa đựng nhiều món đồ cổ từ thời xa xưa. Khi màn đêm buông xuống, Eric Nam lại lang thang chợ đêm, thả đèn trên sông Thu Bồn.

"Những nơi như Hội An giống như một địa điểm diệu kỳ mà bạn có cơ hội chiêm ngưỡng và đắm mình cùng lúc trong vẻ đẹp của kiến trúc cổ kính, quá khứ huy hoàng và giá trị văn hóa từ ngàn đời. Phố cổ Hội An thật sự rất đẹp, chúng ta rất cần bảo tồn và trân trọng những giá trị mà nơi đây sở hữu”, Eric Nam nói.

Người hâm mộ thích thú khi bắt gặp hình ảnh Eric Nam ngồi trên xích lô dạo quanh đường phố ở Hội An Booking.com Explorers

Eric Nam tên thật là Nam Yoon-do, sinh năm 1988, được biết đến là ca sĩ, nhạc sĩ và doanh nhân người Mỹ gốc Hàn hiện đang sống tại Hàn Quốc. Anh được công chúng biết đến khi thử sức ở cuộc thi Birth Of Great Star 2 và kể từ đó, sự nghiệp ca hát của anh bắt đầu. Eric Nam được GQ Hàn Quốc trao danh hiệu "Người đàn ông của năm", vào danh sách "30 Under 30" của tạp chí Forbes và được tạp chí Times của Mỹ trao tặng giải thưởng TIME100 Impact. Anh còn gây ấn tượng khi có thể nói thông thạo 4 ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha.