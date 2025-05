Sao hạng A và những lần 'muối mặt' vì bị 'cấm cửa'

Trang Daily Mail đưa tin, mới đây, Ekin-Su Culculoglu - ngôi sao nổi lên từ chương trình Love Island đã rơi vào tình huống khó xử khi bị mời rời khỏi bữa tiệc hậu lễ trao giải BAFTA 2025 vào tối 18.5. Dù có mặt tại lễ trao giải chính thức kéo dài 3 giờ ở Royal Festival Hall (London, Anh) nhưng cô lại không nằm trong danh sách khách mời của buổi tiệc tối sang trọng sau đó dành riêng cho giới thượng lưu.

Ekin-Su Culculoglu đã liều lĩnh lẻn vào khu vực tiệc tối nhưng nhanh chóng bị lực lượng an ninh của BAFTA phát hiện và yêu cầu rời đi. Một số nguồn tin cho biết cô đã cố tìm lối thoát khỏi khu vực khi bị phát hiện.

Tuy nhiên, Ekin-Su Culculoglu không phải là ngôi sao duy nhất rơi vào tình huống trớ trêu như vậy. Nhiều cái tên đình đám khác như Ed Sheeran, Paul McCartney, Benny Blanco hay Justin Bieber cũng từng bị từ chối tại các sự kiện VIP, dù họ thuộc hàng sao hạng A.

Ed Sheeran: 4 năm liên tiếp bị từ chối vào tiệc hậu Grammy

Dù là nghệ sĩ biểu diễn chính tại lễ trao giải Grammy 2017 và sở hữu danh tiếng toàn cầu, Ed Sheeran vẫn bị từ chối vào các bữa tiệc hậu lễ, bao gồm cả tiệc do chính hãng thu âm mà anh đang làm việc tổ chức.

Dù là nghệ sĩ biểu diễn chính tại Grammy 2017 nhưng Ed Sheeran lại bị từ chối tham dự bữa tiệc sau lễ trao giải Ảnh: Instagram teddysphotos

Trong buổi trò chuyện với chương trình On Air With Ryan Seacrest, nam ca sĩ tiết lộ đây không phải là lần đầu anh gặp phải tình huống này: "Chuyện này đã xảy ra suốt 4 năm liên tiếp và không chỉ với tiệc của hãng đĩa tôi làm việc mà cả các bữa tiệc hậu lễ khác nữa. Tôi không hiểu nổi. Bạn bước vào những bữa tiệc ấy và chỉ có vài nghệ sĩ thật sự, còn lại toàn là người từ Los Angeles đến để tìm nơi ăn chơi, trong khi họ thậm chí còn chẳng dự lễ trao giải".

Paul McCartney: Huyền thoại âm nhạc cũng bị 'cấm cửa'

Huyền thoại âm nhạc Paul McCartney đã vô tình xuất hiện tại bữa tiệc hậu Grammy năm 2016 của Tyga, nghĩ rằng đó là sự kiện của nhạc sĩ Mark Ronson và hãng đĩa Republic Records được tổ chức ở một địa điểm khác. Khi bị từ chối vào cửa tại The Argyle ở Hollywood (California, Mỹ), Paul McCartney chỉ cười và đùa rằng: "Làm sao để được xem là VIP hơn nữa đây?".

Paul McCartney đi nhầm bữa tiệc và bị từ chối thẳng thừng Ảnh: WireImage

Tyga - chủ trì buổi tiệc đó, khi được hỏi về sự việc trong chương trình Jimmy Kimmel Live, nói rằng anh không kiểm soát danh sách khách mời và hoàn toàn không hay biết về sự có mặt của Paul McCartney. Trên X, nam rapper viết: "Tôi không kiểm soát cánh cửa. Sao tôi có thể từ chối một huyền thoại như Paul McCartney được chứ?".

Justin Bieber: Bị từ chối khi vào hộp đêm dù đã đủ 18 tuổi

Năm 2013, Justin Bieber từng bị từ chối vào hộp đêm Sankeys tại Manchester (Anh) dù vừa hoàn thành buổi biểu diễn tại sân vận động lớn trong thành phố. Quản lý hộp đêm sau đó đã đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội: "Đúng vậy, tin đồn là thật. Chúng tôi đã từ chối Justin Bieber. Cậu ấy nhún nhảy trên sân khấu và Sankeys không phải là nơi cho điều đó".

Justin Bieber bị một hộp đêm ở Anh "cấm cửa" dù là sao hạng A Ảnh: heute.at

Sam Smith: Ở cùng khách sạn nhưng vẫn bị từ chối vào tiệc hậu Met Gala

Sau Met Gala năm 2024, Sam Smith được cho là đã không thể vào được bữa tiệc tại khách sạn Mark ở New York (Mỹ), dù đang lưu trú tại đây. Theo nguồn tin từ Page Six, Sam Smith bị từ chối 3 lần liên tiếp với lý do: "Bạn không có tên trong danh sách".

Dù ngạc nhiên, Sam Smith vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và lịch sự, sau đó cùng bạn trai Christian Cowan đến dự các bữa tiệc khác trong đêm và được cho là đã "cháy hết mình" trên sàn nhảy.

Benny Blanco bị mời khỏi thảm đỏ Emmy vì ăn mặc xuề xòa

Tại lễ trao giải Emmy 2024, Benny Blanco - nhà sản xuất của loạt hit đình đám như: Love Yourself của Justin Bieber, Diamonds của Rihanna, Teenage Dream của Katy Perry... đồng thời là bạn trai của Selena Gomez đã gặp sự cố khi bị nhân viên an ninh mời rời khỏi khu vực thảm đỏ.

Dù bị mời khỏi thảm đỏ nhưng Benny Blanco không có phản ứng tiêu cực. Anh và Selena Gomez sau đó vẫn tham dự sự kiện và ngồi cạnh nhau trong khán phòng Ảnh: bigfm

Theo đoạn video được E! New chia sẻ, Benny Blanco xuất hiện cùng Selena Gomez nhưng sau đó bị hộ tống ra ngoài. Công chúng cho rằng phong cách ăn mặc kém chỉn chu khiến Benny Blanco bị đội ngũ an ninh hiểu nhầm là người không có trong danh sách, dẫn đến việc anh bị mời rời khỏi thảm đỏ.