Sao Kpop viết tâm thư bằng tiếng Việt, khán giả phẫn nộ đòi lại tiền vé

Yoseop viết tâm thư sau khi rút khỏi Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi 2023 INSTAGRAM NV

Thông tin xoay quanh Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi 2023 là đề tài được bàn luận sôi nổi suốt những giờ qua, khi các ngôi sao Việt - Hàn liên tiếp thông báo rút khỏi chương trình. Mới đây, Yoseop, thành viên nhóm Highlight đồng thời cũng là một trong những ngôi sao đáng lẽ biểu diễn trong sự kiện, chia sẻ tâm thư sau khi tuyên bố hủy show.

Trên Story Instagram, Yoseop cập nhật bài viết bằng tiếng Hàn và cả tiếng Việt. Anh cho biết: "Ðêm qua hưng phấn thu dọn hành lý đi ngủ sớm, sáng sớm nghe tin buổi biểu diễn bị hủy, sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi mới viết ra những dòng này".

Bài đăng của Yoseop nhận được nhiều sự quan tâm INSTAGRAM NV

Nam ca sĩ bày tỏ: "Tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nhưng trái tim những người hâm mộ Highlight đã chờ đợi cũng như đông đảo khán giả yêu mến Kpop chắc hẳn còn đau lòng hơn. Tôi không nghĩ bất cứ lời nào có thể an ủi được cảm giác đó, nhưng xin hãy chờ đợi cuộc gặp gỡ tiếp theo của chúng ta với trái tim nhân hậu, và khi ngày đó đến, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên bạn đến nỗi bạn thậm chí sẽ không nhớ đến nỗi buồn và sự hối tiếc của ngày hôm nay. Ngày thực sự rất lạnh. Tôi hy vọng bạn chăm sóc sức khỏe của bạn và hạnh phúc".

Dòng trạng thái của Yoseop làm ấm lòng fan Việt. Nhiều dân mạng tán thưởng nam thần tượng 33 tuổi ứng xử khéo léo, tiếc nuối khi lỡ hẹn với anh tại sự kiện lần này. "Tôi không phải fan Yoseop, nhưng đọc bài này xong thấy được an ủi nhiều lần, cảm nhận rõ được anh ấy trân trọng người hâm mộ", một ý kiến nhận về nhiều lượt thích.

Ban đầu, Highlight xác nhận biểu diễn cả hai đêm 23 và 24.12 của Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi 2023 FB BOM ENTERTAINMENT

Việc Yoseop đăng tâm thư an ủi fan càng khiến dân mạng phẫn nộ trước cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức sự kiện hơn. Khán giả đã lỡ mua vé rơi vào tình thế mông lung, không rõ tiền vé có được ban tổ chức trả lại hoàn toàn hay không. Hiện, fanpage của một số nghệ sĩ Việt - Hàn cho biết đang làm việc với ban tổ chức để hỗ trợ công tác hoàn tiền vé cho fan.

Từ ngày 20 đến sáng 22.12, hàng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam gồm Infinite, Kim Jae Joong, Highlight, Super Junior D&E, MC Vĩnh Phú, Tăng Duy Tân, Tóc Tiên, Chi Pu, Đức Phúc… đã thông báo hủy show với nguyên nhân chung là "ban tổ chức không thực hiện đúng các thủ tục trong hợp đồng thỏa thuận hai bên".

Chi Pu cũng rút khỏi show vào sáng 22.12 FBNV

Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi 2023 là lễ hội âm nhạc Việt - Hàn được lên lịch tổ chức vào tối 23 và 24.12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sự kiện từng gây tranh cãi vì mức giá vé bất hợp lý. Điển hình là hai hạng vé V.VIP S1 (15 triệu đồng/vé) và V.VIP S2, S3 (10 triệu đồng/vé) bị cho là quá mắc và quyền lợi không xứng đáng với giá tiền. Các mức giá vé còn lại lần lượt là 900.000 đồng, 1,9 triệu đồng, 3,3 triệu đồng, 3,9 triệu đồng, 4,5 triệu đồng và 5,2 triệu đồng/vé cũng không được nhiều khán giả ủng hộ.



Danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi 2023 ban đầu được công bố là: Highlight, Infinite, Super Junior D&E, Xiumin&Chen, Chi Pu, Tri.Be, The Wind, Tăng Duy Tân, Tóc Tiên, Highlight, Đức Phúc, The Wind, Kim Jae Joong, 2PM Jun.K & Nichkhun, Mamamoo+.