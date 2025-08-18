Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Sao mai' Nguyễn Thu Hằng hát giữa non thiêng Yên Tử

Cao Hân
Cao Hân
18/08/2025 18:14 GMT+7

Nữ ca sĩ Nguyễn Thu Hằng vừa tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật 'Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời' trong khuôn khổ Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc diễn ra vào tối 17.8.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa chính thức được Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Sau 11 năm kể từ khi Tràng An được công nhận Di sản thế giới (2014), Việt Nam vinh dự có thêm Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới thứ 9 của quốc gia.

Trong khuôn khổ buổi lễ, chương trình nghệ thuật Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời được dàn dựng công phu với ba phần: "Theo dấu chân Phật Hoàng", "Hào khí Trúc Lâm - tinh thần Việt muôn đời" và "Hào khí vươn mình - khát vọng Việt Nam", quy tụ gần 700 nghệ sĩ, diễn viên cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

'Sao mai' Nguyễn Thu Hằng hát giữa non thiêng Yên Tử- Ảnh 1.

Nguyễn Thu Hằng bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được cất tiếng hát trong những chương trình mang ý nghĩa thiêng liêng, chào mừng những dấu mốc trọng đại của dân tộc

ẢNH: NVCC

Tham gia biểu diễn trong chương trình cùng các nghệ sĩ: NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Đông Hùng, Soobin Hoàng Sơn… quán quân Sao mai dòng nhạc dân gian 2015 Nguyễn Thu Hằng trình diễn 2 ca khúc Trên đỉnh phù vânCõi thiêng, đồng thời hòa giọng với Nguyễn Ngọc Anh, Đông Hùng và dàn hợp xướng trong liên khúc Hào khí Việt NamMột vòng Việt Nam.

'Sao mai' Nguyễn Thu Hằng hát giữa non thiêng Yên Tử- Ảnh 2.

Trong không khí trang trọng, đậm sắc màu lịch sử vọng về, nữ ca sĩ đã đặc biệt lựa chọn hai thiết kế áo dài độc đáo để trình diễn

ẢNH: NVCC

Tham dự sự kiện này, Nguyễn Thu Hằng chọn 2 chiếc áo dài, một chiếc màu trắng kết hợp với mấn đội, lấy cảm hứng từ những giá trị đặc sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam do nhà thiết kế Cao Minh Tiến thực hiện. Thiết kế thứ hai là áo dài hồng pastel điểm xuyết hoa sen. 

Cô chia sẻ, tại sân khấu từng giai điệu vang lên như được tiếp thêm sức mạnh bởi không gian linh thiêng của Yên Tử, khiến mỗi phần trình diễn đều trở nên thăng hoa.

'Sao mai' Nguyễn Thu Hằng hát giữa non thiêng Yên Tử- Ảnh 3.

Nguyễn Thu Hằng và ca sĩ Đông Hùng

ẢNH: NVCC

Chính thức tái xuất sau suốt 2 năm lặng lẽ không xuất hiện trên truyền thông, Nguyễn Thu Hằng liên tục góp mặt trên nhiều sân khấu lớn, tham gia các chương trình nghệ thuật kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, đặc biệt là chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Nữ ca sĩ chia sẻ đó là niềm vinh dự và tự hào của một nghệ sĩ khi được cất tiếng hát trong những chương trình mang ý nghĩa thiêng liêng, chào mừng những dấu mốc trọng đại của dân tộc.

Quán quân 'Sao mai' trẻ tuổi nhất ra sao sau 2 năm kín tiếng?

Quán quân 'Sao mai' trẻ tuổi nhất ra sao sau 2 năm kín tiếng?

Sau hai năm kín tiếng để tập trung cho cuộc sống cá nhân và giảng dạy, quán quân 'Sao mai 2015' Nguyễn Thu Hằng tái xuất ấn tượng khiến công chúng bất ngờ bởi nhan sắc thăng hạng và phong thái ngày càng đằm thắm, quyến rũ.

