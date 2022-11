“Sao” mê show

Không theo “format”

Ca sĩ Trần Thu Hà là khách mời trong tập cuối của Cuộc hẹn cuối tuần mùa 2 vừa lên sóng VTV3. Nữ ca sĩ được “đưa” trở về ngôi nhà rộng 28 m2 có tới 7 người chung sống. Ở đó, Trần Thu Hà đã trải qua tuổi thơ gắn liền với mẹ là NSƯT Vũ Thúy Huyền, còn bố là NSND Trần Hiếu thường đi biểu diễn xa nhà. Nữ ca sĩ trải lòng về những năm tháng mà chị cũng như từng thành viên trong gia đình đối diện với sự ra đi của mẹ. Trần Thu Hà từng lặng lẽ khép mình, tìm đến thơ và âm nhạc như một cách trị liệu...

Đạo diễn Diệp Chi cho hay điểm đặc biệt của Cuộc hẹn cuối tuần là chương trình không có “format” cụ thể. Trong mỗi số, ê kíp lại đưa ra những câu chuyện khác nhau của nhân vật. “Mỗi số giống như cuộc khám phá mới mẻ của chính những người thực hiện chương trình với mỗi nhân vật. Đó vừa là áp lực nhưng cũng vừa là sự thú vị với chúng tôi”, nữ đạo diễn cho hay.

Cũng nhờ việc không theo “format” này nên khách mời luôn thấy bất ngờ với những tình huống, hình ảnh, kỷ niệm được đưa ra, hay những nhân vật xuất hiện trong chương trình. Ca sĩ Đức Phúc đã rất bất ngờ khi bố mẹ anh xuất hiện tại trường quay trong trang phục của cô dâu chú rể lúc anh hát ca khúc “hit” Ngày đầu tiên. Nhiều khán giả qua Cuộc hẹn cuối tuần mới biết ngày nhỏ Phan Mạnh Quỳnh thường phụ giúp bố mẹ làm kẹo lạc và nuôi ước mơ âm nhạc. Tên của anh được bố mẹ lấy làm thương hiệu cho món kẹo lạc của gia đình từ khi ấy. Chàng ca sĩ Isaac thì khiến người xem thú vị khi chia sẻ về giải thưởng âm nhạc đầu tay khi mới… 3 tuổi, hay tình yêu với thú cưng đã đưa anh đến với ngành học chăn nuôi, thú y, nhưng rồi anh quyết định rẽ ngang từ một thủ khoa đầu ra ngành chăn nuôi, thú y của Trường ĐH Cần Thơ trở thành ca sĩ khi đã “quá lứa”…

Đủ yếu tố ăn khách

Cuối tuần này, đêm concert và công bố kết quả game show đình đám nhất hiện nay: The masked singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ sẽ diễn ra, khép lại hành trình âm nhạc đầy cung bậc thú vị với người xem. Không ít ca sĩ, cũng là khán giả hâm mộ chương trình, chia sẻ rằng một sân chơi thú vị và kích thích sự sáng tạo của nghệ sĩ như thế thì người làm nghề rất muốn được xuất hiện một lần để khám phá năng lực bản thân và “bung xõa” cùng âm nhạc.

Quả thực, khi Thùy Chi lộ diện ở tập chung kết, chia tay nhân vật Tí Nâu của mình, cô thổ lộ: “Âm nhạc của Thùy Chi là lời thủ thỉ của tâm hồn. Âm nhạc của Tí Nâu là sự giải phóng năng lượng. Khoác lên một lớp mặt nạ là mở ra một trường năng lượng mới. Nếu không có The masked singer Vietnam, có lẽ sẽ chẳng bao giờ Thùy Chi có dịp được hát những bài hát ấy, trên một sân khấu âm nhạc tuyệt vời như thế…”. Còn Uyên Linh thì “rất vui khi tham gia chương trình này” và “cảm thấy bản thân mình có thêm rất nhiều cảm xúc, năng lượng mới trong quá trình làm nghề”.





Nhìn lại những game show hay chương trình thực tế về âm nhạc thời gian qua, sẽ thấy không ít show mua bản quyền của nước ngoài (vốn rất nổi tiếng), song khi sản xuất tại VN lại không tạo được hiệu ứng. Vậy nên sự lan tỏa của Ca sĩ mặt nạ, được tạo ra bởi sức hấp dẫn ở cả chất lượng phần nghe: ca sĩ (tham gia lẫn khách mời trong nước và quốc tế), ban nhạc và tác phẩm (không chỉ làm mới bài hit mà còn có cả những sáng tác mới) lẫn phần nhìn - hình thức dàn dựng, thiết kế mascot…, cho thấy độ đầu tư và tâm huyết của đội ngũ sản xuất. Như nhìn nhận của một nhà sản xuất, dù chỉ là game show nhưng những gì Ca sĩ mặt nạ mang đến cho màn ảnh nhỏ, cho mặt bằng giải trí hiện nay của khán giả, thật đáng nể.

Theo nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, “riêng về âm nhạc, có 4 yếu tố làm nên một show ăn khách mà vẫn đạt chuyên môn: biên tập tốt, ban nhạc đẳng cấp, hòa âm bắt tai và ca sĩ chất lượng. Cụ thể, biên tập tốt là chọn những bài hát chất lượng, dù cũ hay mới, mà không cần phải theo “trend”. Một bài hát chất lượng sẽ dễ cho người phối để chinh phục khán giả hơn là những bài kém chất lượng mà người phối sẽ phải lấy “thịt đè người”. Chẳng hạn, anh nói: “Fly me to the moon rất cũ và cũng được phối lại cả ngàn lần, mà lần nào nghe cũng điếng người. Vì bản thân bài hát đã hay quá rồi, phối kiểu gì cũng hay”. Ban nhạc đẳng cấp thì đương nhiên là giúp cho phần nghe chỉn chu, sắc sảo. Như bức ảnh độ phân giải cao vậy! Hòa âm đẳng cấp, nhưng phải bắt tai. Tiết tấu, hòa thanh, âm sắc và những tiểu xảo của những ngón nghề để dẫn đến cao trào… sẽ làm nên một bản phối bắt tai. Và cuối cùng, dàn ca sĩ phải chất lượng. Bởi như phân tích của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, “yếu tố quan trọng của một ca sĩ chất lượng là khả năng hát live chính xác, cộng với sự thông minh trong xử lý bài hát”.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cho rằng những game show vừa qua ít hấp dẫn là vì thiếu các yếu tố nêu trên, mà trầm trọng nhất là biên tập bài chỉ chạy theo “trend”, xem nhẹ yếu tố đẳng cấp của bài hát. “Và rồi lâu dần, làn da nhợt nhạt đi, showbiz tàn phai vì thiếu dưỡng chất của âm nhạc đích thực mà không biết. Đùng một cái, Ca sĩ mặt nạ đi theo đúng các tiêu chí ở trên, thì nó lập tức “top trending”. Vậy “trending”, hay số phận, là do ta tạo ra, hay do điều gì khác? Hãy hy vọng “trending” mới xuất hiện như Ca sĩ mặt nạ, hãy tháo mặt nạ ra để tự hào được rồi!”, anh bày tỏ.

Đại diện truyền thông Vie Channel, đơn vị sản xuất và phát sóng The masked singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ, cho rằng: “Chúng tôi nhận thấy âm nhạc VN có nhiều ca sĩ tiềm năng và hát rất hay nhưng dường như đang bị mai một và thiếu cơ hội phát triển trước trào lưu nhạc điện tử… Nếu những tài năng này có cơ hội và sân khấu âm nhạc để phô diễn tài năng thì tại sao chúng tôi không làm điều này để giúp âm nhạc chuyên nghiệp hồi sinh?”.