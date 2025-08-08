Sao nam ‘Phía trước là bầu trời’ tiết lộ nguyên tắc hôn nhân với vợ

Văn Anh - diễn viên từng gây chú ý trong các dự án phim như Phía trước là bầu trời, Linh miêu: Quỷ nhập tràng… có dịp hội ngộ khán giả trong Lý lẽ kẻ ngoại tình. Đây là tác phẩm dài 30 tập, do Đặng Minh Quốc làm đạo diễn. Ngoài chồng Tú Vi, phim có sự góp mặt của Trương Minh Quốc Thái, Thùy Trang, Diễm Phương.

Văn Anh bất ngờ vào vai người chồng phản bội trong Lý lẽ kẻ ngoại tình ẢNH: ĐPCC

Trong phim, Văn Anh vào vai Sĩ - chồng của Thanh Nhàn (Thùy Trang thủ vai). Tưởng chừng như sẽ có được tổ ấm viên mãn song sau đó, Nhàn phát hiện chồng mình đang ngoại tình với bạn thân là Hà My (Diễm Phương thủ vai). Thông qua những tình tiết đó, Lý lẽ kẻ ngoại tình khai thác những mâu thuẫn trong hôn nhân, tình bạn và bản ngã con người giữa đời sống hiện đại.

Văn Anh tiết lộ về vai diễn mới

Văn Anh chia sẻ Sĩ là một vai diễn có màu sắc lạ, đòi hỏi nhiều sự đầu tư. Anh cho biết: “Chắc chắn đây là một trong những vai diễn có tâm lý phức tạp và tôi cần phải đầu tư nhiều sự nghiên cứu trong đó”. Nam diễn viên cho biết thêm Lý lẽ kẻ ngoại tình mang đậm yếu tố đời sống thực tế. “Phim để khán giả thấy mình trong đó hoặc thấy điều sai trái đó, biết những tình huống nào có thể dẫn đến việc ngoại tình và mình cần bản lĩnh như thế nào khi đối diện”, Văn Anh nói.

Văn Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hôn nhân viên mãn bên Tú Vi ẢNH: FBNV

Ngoài đời Văn Anh cho rằng bản thân là nạn nhân của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Vì vậy anh luôn đề cao tổ ấm gia đình và nhắn nhủ “cha mẹ đừng nên vì một chút lay động nào khác bên ngoài dẫn đến việc ngoại tình, rồi cha mẹ mỗi người một nơi để con mình là người tổn thương nhất”. Sao nam 8X khẳng định: “Có nhiều lý do nhưng tôi nghĩ dù như thế nào cũng không nên ngoại tình. Chúng ta đã có một gia đình rồi, không nên có thêm áp lực cho gia đình mình và rồi chính con cái là nạn nhân của việc cha mẹ ngoại tình đó”.

Khi được hỏi về phản ứng của bà xã khi biết anh đóng vai người chồng phản bội, Văn Anh cho biết vợ ủng hộ vì cô thấu hiểu công việc của một diễn viên. Nam diễn viên Phía trước là bầu trời tiết lộ thêm chính đoàn phim đã liên hệ với Tú Vi trước và cô là người nhận lời giúp để anh góp mặt trong dự án này.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại, Văn Anh cho biết cả anh và Tú Vi đều là những người con lớn lên trong gia đình không trọn vẹn. Chính điều đó khiến họ thêm gắn kết khi “về chung nhà”. “Đặc biệt là khi có con, chúng tôi luôn thôi thúc nhau là không được để con rơi vào hoàn cảnh như mình lúc nhỏ. Đó là một trong những điều gọi là kim chỉ nam giúp tôi và vợ giữ hạnh phúc gia đình”, anh tâm sự.