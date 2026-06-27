Sao phim 'Alice In Borderland' bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc hành hung bạn gái

Tờ Nikkan Sports đưa tin ngày 26.6, Murakami Nijiro đã bị chuyển giao hồ sơ cho cơ quan công tố với cáo buộc cố ý gây thương tích cho bạn gái. Cụ thể, nam diễn viên bị cáo buộc đã hành hung dữ dội vào vùng mặt người phụ nữ đang hẹn hò với mình vào thời điểm năm 2024 tại nhà riêng ở Shibuya, Tokyo, gây ra những chấn thương nghiêm trọng. Được biết, anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi này.

Truyền thông Nhật Bản cho biết thêm, Murakami Nijiro đã đánh bạn gái tổng cộng 4 lần. Anh bị cáo buộc đã túm tóc và đập đầu nạn nhân vào cửa sổ, đồng thời liên tiếp đấm vào mặt cô, gây ra những vết thương nghiêm trọng đến mức phải điều trị y tế hơn một tháng.

Murakami Nijiro vốn là con nhà nòi, có bố là nam diễn viên Murakami Jun và mẹ là ca sĩ nổi tiếng. Ba mẹ Murakami Nijiro ly hôn khi anh 9 tuổi. Sau đó, anh cùng mẹ chuyển sang nước ngoài sinh sống. Đến lúc trưởng thành, Murakami Nijiro mới được ba đưa về quê nhà, hỗ trợ gia nhập showbiz.

Anh ra mắt làng giải trí vào năm 2014 thông qua bộ phim điện ảnh Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya, đóng cùng bố ruột của mình. Tại Hàn Quốc và các nước châu Á, anh được khán giả biết đến rộng rãi nhờ vai diễn trong bộ phim điện ảnh trên và đặc biệt là vai diễn đầy ấn tượng trong series đình đám Alice in Borderland của Netflix.

Năm 2020, Murakami Nijiro gây tiếng vang với vai diễn Chishiya Shuntaro trong phim Alice in Borderland ẢNH: CẮT TỪ PHIM ALICE IN BORDERLAND

Tạm dừng hoạt động từ năm 2023 vì vấn đề tâm lý

Ngày 17.3.2023, Yahoo Japan đưa tin Murakami Nijiro thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật, xin rút khỏi đoàn kịch đang chuẩn bị cho buổi công diễn trong thời gian tới. Công ty quản lý cho biết nam diễn viên bị rối loạn thể chất, tinh thần nghiêm trọng. Vì vậy, anh cần nghỉ ngơi một thời gian để khắc phục vấn đề sức khỏe.

Trước đó, vào năm 2022, khi Alice in Borderland mùa 2 ra mắt, Murakami Nijiro cũng vắng mặt trong buổi họp báo phim dù nhân vật Chishiya Shuntaro anh đảm nhận là một trong các nhân vật chủ chốt.



Khi đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin Murakami Nijiro thường xuyên hủy bỏ lịch trình công việc hoặc vắng mặt vào phút cuối. Hôm trước thấy anh nhiệt tình đi làm nhưng đến hôm sau lại biến mất, và không ai có thể liên lạc được. Ngay cả khi nhân viên đến tận nhà, anh cũng nhất quyết không mở cửa. Điều này khiến các fan lo lắng và đều đồng ý rằng tuy rất muốn thấy Murakami Nijiro trên màn ảnh nhưng anh cần thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục.

Trước khi vướng vào bê bối bạo lực, Murakami Nijiro vốn là một trong những tài năng điện ảnh được giới chuyên môn xứ sở hoa anh đào đánh giá cao. Nam diễn viên liên tục càn quét các giải thưởng lớn nhỏ tại quê nhà, nổi bật nhất là hai lần nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Viện hàn lâm điện ảnh Nhật Bản vào các năm 2018 và 2022. Bên cạnh đó, anh còn nhận danh hiệu Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Kinema Junpo Awards - giải thưởng do tạp chí điện ảnh lâu đời và uy tín bậc nhất Nhật Bản bình chọn, cùng giải thưởng Gemstone Award dành cho tài năng triển vọng tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo.

Theo kế hoạch, sau khoảng thời gian tạm dừng hoạt động từ năm 2023, nam diễn viên sẽ trở lại và có buổi phát sóng đầu tiên vào ngày 3.7 tới trong bộ phim truyền hình Strange: the strange stories that keep ito junji awake at night của đài TV Tokyo.