Sao nhí 12 tuổi thắng giải Ảnh hậu Kim Mã 2023

Ảnh đế Kim Mã 2023 Ngô Khảng Nhân (trái) và Ảnh hậu Lâm Phẩm Đồng

CHỤP MÀN HÌNH WEIBO

Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 60 diễn ra vào tối 25.11 đánh dấu cột mốc mới khi nữ diễn viên Lâm Phẩm Đồng thắng giải Ảnh hậu ở tuổi 12. Cô bé nhận cúp Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) với vai nữ chính trong tác phẩm màn ảnh ảnh rộng Tiểu Hiểu (Trouble Girl), vượt qua các đàn chị Hồ Linh, Dư Hương Ngưng, Lục Tiểu Phân và Chung Tuyết Oánh.

Lâm Phẩm Đồng trở thành Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử Kim Mã. Kỷ lục này trước đó thuộc về Lý Tiểu Lộ, cô đạt danh hiệu Ảnh hậu năm 17 tuổi nhờ vai diễn trong phim Thiên dục.

Nữ diễn viên 12 tuổi xúc động khi thắng giải CHỤP MÀN HÌNH WEIBO

Lâm Thanh Hà nhận giải Thành tựu trọn đời ở tuổi 69 CHỤP MÀN HÌNH WEIBO

Lâm Phẩm Đồng bật khóc ngay khi được xướng tên. Cô không giấu được niềm xúc động trên sân khấu nhận giải Kim Mã 2023. Nữ diễn viên 10X gửi lời cảm ơn ê kíp, vai diễn của chính mình cũng như bày tỏ lòng biết ơn đến ban tổ chức Kim Mã.

Sinh năm 2011, Lâm Phẩm Đồng bắt đầu đóng phim khi 10 tuổi với phim điện ảnh American Girl. Tiểu Hiểu là tác phẩm thứ hai mà nữ diễn viên nhí này tham gia. Lâm Phẩm Đồng được kỳ vọng là đại diện cho thế hệ tiếp theo của làng phim ảnh Hoa ngữ.

Bộ đôi phim Chuyện tôi và ma quỷ trở thành người một nhà Hứa Quang Hán (trái) - Lâm Bá Hoành CHỤP MÀN HÌNH WEIBO

Lâm Chí Linh đẹp rạng rỡ trên thảm đỏ Kim Mã 2023 CHỤP MÀN HÌNH WEIBO

Ảnh đế (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất) của Kim Mã 2023 về tay Ngô Khảng Nhân với vai diễn trong Abang Adik. Những giải thưởng gây chú ý khác, gồm: Phim hay nhất: Stonewalling, Đạo diễn xuất sắc nhất: Tiêu Nhã Toàn (Old Fox), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Trần Mộ Nghĩa (Old Fox), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Phương Chí Hữu (Day Off), Giải thành tựu trọn đời Lâm Thanh Hà và Trần Khôn Hậu, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Ngô Cẩn Dung và Trình Vĩ Hào (Marry My Dead Body, Chuyện tôi và ma quỷ trở thành người một nhà)…

Kim Mã là một trong ba giải thưởng danh giá của điện ảnh Hoa ngữ, bên cạnh Kim Tượng và Kim Kê.