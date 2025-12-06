Sao nhí lột xác ấn tượng, tái xuất showbiz sau 10 năm

Felix Tiến Quang tên thật là Nguyễn Trọng Tiến Quang, sinh năm 2003, quê Nghệ An. Năm 2015, cậu bé gây chú ý khi ghi danh tranh tài tại Giọng hát Việt nhí, là học trò của Dương Khắc Linh. Với giọng hát ấn tượng cùng sự dẫn dắt của thầy, Felix Tiến Quang giành vị trí á quân chung cuộc.

Màn "lột xác" của Felix Tiến Quang ở tuổi 22 Ảnh: NVCC

Sau thành tích đó, Felix Tiến Quang tiếp tục theo đuổi việc học. Ngoài trau dồi thêm kiến thức tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sao nhí một thời còn trình làng một số sản phẩm âm nhạc, điển hình là EP Love Yourself gồm 4 ca khúc. Hiện tại, Felix Tiến Quang đã Nam tiến để học tập và làm việc. Giọng ca 22 tuổi tiếp tục trau dồi kỹ năng thanh nhạc tại Trường đại học Văn Lang với tâm niệm học để có đủ kiến thức, đủ trải nghiệm bổ sung tốt cho hành trình theo đuổi đam mê.

Felix Tiến Quang sau 10 năm

10 năm sau cột mốc giành á quân Giọng hát Việt nhí, Felix Tiến Quang trình làng bộ ảnh mới, gây bất ngờ bởi ngoại hình “lột xác” so với thời điểm tham gia sân chơi âm nhạc. Ở tuổi 22, học trò Dương Khắc Linh được nhận xét trưởng thành hơn nhờ phong cách thời trang cá tính.

Với Felix Tiến Quang, bộ ảnh lần này mang ý nghĩa đặc biệt, là cột mốc đánh dấu sự trở lại showbiz của nam ca sĩ với một hình ảnh mới. Thời gian tới, anh tiết lộ sẽ xuất hiện trong các sự kiện âm nhạc và giới thiệu đến công chúng những sản phẩm mình đang ấp ủ.

Nam ca sĩ ấp ủ nhiều sản phẩm âm nhạc để trình làng với khán giả khi trở lại showbiz Ảnh: NVCC

Với bộ ảnh lần này, Felix Tiến Quang chia sẻ anh và ê kíp hướng đến hình ảnh khỏe khoắn, năng động. Dịp này, nam ca sĩ chia sẻ thêm về chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình sau cột mốc 10 năm bước ra từ Giọng hát Việt nhí. “Với mình, thời gian hoạt động nghệ thuật vừa qua là một hành trình dài, rất gian truân nhưng rất đáng giá. Bởi mình học được thêm rất nhiều, hiểu thêm không chỉ về âm nhạc mà còn về chính mình nữa”, anh nói.

Felix Tiến Quang vui vì sau 10 năm, anh vẫn duy trì niềm đam mê và còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, dù đối diện với nhiều thách thức. Anh chia sẻ: “Mình biết ơn vì đã không bỏ cuộc. Còn điều chưa làm được chắc là mình cần tự tin hơn về âm nhạc và về chính mình để từ đó có thể kết nối khán giả”.

Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 chia sẻ kim chỉ nam làm nghề của anh chính là quan niệm “làm nghệ thuật vì nghệ thuật”. Nam ca sĩ mong muốn được chạm đến cảm xúc của khán giả thông qua âm nhạc, qua từng bước nhảy và luôn thăng hoa trên sân khấu. “Mình yêu nghệ thuật, âm nhạc và mình biết mình cần cống hiến mình với những giá trị tinh thần đến khán giả", giọng ca 10X chia sẻ thêm.

