Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ ‘Mưa bụi’ giờ làm thầy giáo dạy toán, tiết lộ cuộc sống kín tiếng

Thạch Anh
Thạch Anh
18/11/2025 20:56 GMT+7

Không hoạt động âm nhạc sôi nổi như trước, ca sĩ Mai Tuấn tập trung cho công việc giảng dạy. Tuy nhiên giọng ca 'Mưa bụi' vẫn duy trì ra mắt các dự án dành tặng khán giả.

Mai Tuấn là một trong những giọng ca quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, từng tạo dấu ấn trong series Mưa bụi. Ít ai biết rằng ngoài ca hát, anh còn là một thầy giáo dạy toán với nhiều năm đứng lớp. Cuộc sống của anh bình lặng, thu nhập từ nghề giáo chỉ đủ trang trải, nhưng chưa bao giờ khiến anh rời xa tình yêu âm nhạc.

Ca sĩ ‘Mưa bụi’ giờ làm thầy giáo dạy toán, tiết lộ cuộc sống kín tiếng- Ảnh 1.

Ca sĩ Mai Tuấn giờ là thầy giáo, tập trung cho công việc giảng dạy

Ảnh: NVCC

Dịp 20.11, Mai Tuấn giới thiệu loạt MV mới gồm Mặt trời bé con của nhạc sĩ Trần Tiến, Yêu sao nghề giáo viên của nhạc sĩ Đỗ Tuyết Nhi và Những mùa dấu yêu của nhạc sĩ Trần Minh Phi, được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân. Đây là những ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, khắc họa tình thầy trò và những ký ức dưới mái trường. Theo tiết lộ của nam ca sĩ, toàn bộ chi phí sản xuất đều đến từ khoản tiền tiết kiệm có phần khiêm tốn của một người giáo viên.

“Ai cũng nghĩ làm ca sĩ sẽ giàu, nhưng Mai Tuấn lại khác, do bận rộn khi dạy nên tôi cũng ít nhận show. Cuộc sống làm giáo viên đủ trang trải. Mai Tuấn vẫn đam mê âm nhạc, chi phí làm MV phải tích góp từ nghề đi dạy”, anh tâm sự. Chính sự chân thành và mộc mạc ấy khiến dự án âm nhạc dịp 20.11 của anh nhận được sự chú ý từ những khán giả đồng cảm với câu chuyện của người thầy yêu nghề.

Dù không quảng bá rầm rộ, Mai Tuấn vẫn mong muốn âm nhạc của mình được lan tỏa đến những người đồng nghiệp trong ngành giáo dục, các bạn học sinh và khán giả yêu mến dòng nhạc trữ tình. Anh nói, mỗi MV không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhớ về quãng đời đi dạy – nơi anh dành phần lớn thời gian, tâm huyết để truyền đạt kiến thức cho học trò.

Cuộc sống của ca sĩ 'Mưa bụi' Mai Tuấn

Ca sĩ ‘Mưa bụi’ giờ làm thầy giáo dạy toán, tiết lộ cuộc sống kín tiếng- Ảnh 2.

Thầy giáo dạy toán Mai Tuấn tự tích góp tiền làm MV tri ân nghề nhà giáo

Ảnh: NVCC

Hiện tại, Mai Tuấn có một kênh YouTube riêng để chia sẻ âm nhạc và những câu chuyện đời thường, nhưng lại chưa được nhiều khán giả biết đến. Anh thừa nhận đôi lúc cũng chạnh lòng khi sản phẩm không đạt lượt xem như mong đợi, nhưng tự nhủ rằng “chỉ cần còn người lắng nghe là đã đáng trân trọng”.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của thầy giáo – ca sĩ vẫn xoay quanh công việc giảng dạy. Hằng ngày, anh vẫn soạn bài, lên lớp, chấm điểm cho học trò, rồi tranh thủ buổi tối thu âm hoặc quay MV. Nhịp sống tất bật nhưng đối với nam ca sĩ, đó là sự “bận rộn hạnh phúc”. Vì cả hai công việc đều gắn liền với tình yêu của anh dành cho nghề và dành cho âm nhạc.

Nhìn lại hành trình của mình, Mai Tuấn cho biết anh không đặt nặng chuyện nổi tiếng. Điều anh mong muốn nhất là mỗi dịp 20.11 lại có thể gửi tặng đến thầy cô, học trò và khán giả những sản phẩm âm nhạc xuất phát từ lòng biết ơn. Với anh, đó là cách đẹp nhất để tri ân nghề giáo – nghề mà anh đã chọn và luôn tự hào.

