Sao nữ dẫn đầu bảng xếp hạng cát sê quảng cáo cao nhất Trung Quốc

Dàn mỹ nhân đình đám góp mặt trong top 10

Đứng đầu bảng xếp hạng là Lưu Diệc Phi, với mức phí quảng cáo được cho là khoảng 28 triệu nhân dân tệ. Hiện nữ diễn viên nắm giữ hai danh phận đại sứ toàn cầu đáng chú ý của Louis Vuitton và Bvlgari. Bvlgari thậm chí được cho là từng chế tác riêng một món trang sức cao cấp dành cho "thần tiên tỉ tỉ", mất tới 2.800 giờ để hoàn thiện.

Lưu Diệc Phi vượt Địch Lệ Nhiệt Ba và nhiều người đẹp nổi tiếng để đứng đầu bảng xếp hạng sao nữ Trung Quốc có cát sê quảng cáo cao nhất 2026 Ảnh: AP

Lưu Diệc Phi cũng là ngôi sao duy nhất của làng giải trí Trung Quốc xuất hiện trong chiến dịch toàn cầu kỷ niệm 130 năm của Louis Vuitton. Với độ phủ mạnh trong các lĩnh vực thời trang xa xỉ, trang sức và ô tô, ngôi sao phim Đi đến nơi có gió tiếp tục giữ vị trí nổi bật trên thị trường quảng cáo.

Xếp thứ 2 là Địch Lệ Nhiệt Ba với mức phí khoảng 26 triệu nhân dân tệ. Trong năm 2026, cô trở thành đại sứ của Land Rover Defender, đồng thời được Liby nâng cấp danh phận lên đại sứ toàn cầu. Sở hữu hàng loạt hợp đồng với các thương hiệu quốc tế, Địch Lệ Nhiệt Ba có độ phủ rộng ở nhiều lĩnh vực như thời trang, mỹ phẩm, ô tô và hàng tiêu dùng.

Vị trí thứ 3 thuộc về Dương Mịch, với mức phí là 25 triệu nhân dân tệ. Nữ diễn viên hiện là đại sứ của Prada và dòng nước hoa Prada Beauty. Cô được giới thiệu là nữ nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên đồng thời đại diện cho cả hai mảng của thương hiệu thời trang này. Mỹ nhân 8X còn được bổ nhiệm làm Người phát ngôn Thương hiệu Victoria's Secret khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trở thành người đầu tiên giữ danh hiệu này.

Ngoài thời trang và làm đẹp, Dương Mịch còn mở rộng sức ảnh hưởng sang lĩnh vực ô tô khi trở thành đại sứ của Luxeed, thương hiệu xe điện thông minh được phát triển trong sự hợp tác giữa hãng ô tô Trung Quốc Chery và Huawei.

Triệu Lệ Dĩnh đứng thứ 4 với mức phí khoảng 22 triệu nhân dân tệ. Dù số lượng hợp đồng quảng cáo không quá dày đặc, nữ diễn viên ưu tiên hợp tác với những thương hiệu có độ nhận diện cao. Năm nay, cô trở thành đại sứ toàn cầu của Givenchy ở mảng làm đẹp và nước hoa.

Xếp thứ 5 là Dương Tử với 20 triệu nhân dân tệ. Giá trị thương mại của nữ diễn viên tăng đáng kể sau khi cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Bạch Ngọc Lan, trở thành nữ diễn viên Trung Quốc sinh sau năm 1990 đầu tiên đạt được thành tích này. Chỉ trong hai tháng sau chiến thắng, cô công bố thêm 5 hợp đồng quảng cáo mới, trong đó có Pomellato, Givenchy và Onitsuka Tiger.

Nghê Ni đứng thứ 6 với mức phí 18 triệu nhân dân tệ. Cô nhiều năm giữ vai trò đại sứ Gucci và thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động của giới thời trang xa xỉ. Phong cách trưởng thành cùng khí chất đặc trưng giúp Nghê Ni duy trì sức hút ổn định với các thương hiệu cao cấp.

Đứng thứ 7 là Lưu Thi Thi, với mức phí đại diện khoảng 16 triệu nhân dân tệ. Trong năm nay, cô tiếp tục củng cố sức hút trong lĩnh vực thời trang và hàng xa xỉ khi trở thành đại sứ toàn cầu của Self-Portrait, thương hiệu thời trang nữ cao cấp của Anh và Qeelin, thương hiệu trang sức cao cấp nổi bật với những thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Hoa. Bên cạnh các hợp đồng sẵn có, những danh phận mới giúp nữ diễn viên tiếp tục duy trì giá trị thương mại ổn định trong nhóm sao nữ hàng đầu Trung Quốc.

Triệu Lộ Tư xếp thứ 8 với mức phí đại diện khoảng 15 triệu NDT. Nữ diễn viên sở hữu danh mục hợp đồng quảng cáo khá đa dạng, trải dài từ thời trang, mỹ phẩm đến trang sức. Trong năm 2026, cô trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của CHUU, thương hiệu thời trang nữ Hàn Quốc ra đời tại Seoul, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động thương mại khi hợp tác với Chow Tai Fook, thương hiệu trang sức lâu đời nổi tiếng với các sản phẩm vàng, kim cương và trang sức cao cấp.

Bạch Lộc đứng thứ 9 với mức phí khoảng 13 triệu nhân dân tệ. Cô hiện hợp tác với Jimmy Choo và Li-Ning. Sức hút của nữ diễn viên còn được thể hiện qua hoạt động livestream, khi một buổi phát trực tiếp trên web JD.com từng vượt 5 triệu người xem chỉ sau 7 phút.

Khép lại top 10 là Chương Nhược Nam với mức phí khoảng 10 triệu nhân dân tệ. Thành công của bộ phim Khó dỗ dành giúp tên tuổi cô tăng mạnh, đồng thời mở rộng hoạt động thương mại. Năm nay, Chương Nhược Nam trở thành đại sứ toàn cầu của Jeanwest và Belle, lần đầu góp mặt trong nhóm nữ nghệ sĩ có cát sê quảng cáo cao nhất Trung Quốc.