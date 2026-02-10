Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời nghệ sĩ

Sao nữ trẻ được Thành Long nâng đỡ, đang gây tranh cãi là ai?

Nguyễn Quang Hải
10/02/2026 16:08 GMT+7

Việc con gái nam diễn viên Tiểu Thẩm Dương liên tục xuất hiện bên cạnh những tên tuổi hàng đầu như Thành Long khiến dư luận đặt câu hỏi về sự tương xứng giữa năng lực cá nhân và nguồn lực hậu thuẫn trong làng giải trí của con cái các ngôi sao, Sohu đưa tin ngày 9.2.

"Con gái Tiểu Thẩm Dương đúng là có nguồn lực quá mạnh. Lần này còn được song ca với Thành Long, trong khi lần trước màn hát chênh phô thảm họa của cô ấy trên sân khấu lớn với Mao Bất Dịch vẫn khiến khán giả chưa kịp quên", đây là lời bình luận mở đầu của không ít cư dân mạng khi chứng kiến sự xuất hiện của Thẩm Giai Nhuận trong dự án mới nhất có sự tham gia của ngôi sao võ thuật Thành Long.

Khi nguồn tài nguyên tỷ lệ nghịch với thực lực

Theo nhận xét có phần châm biếm của cộng đồng mạng, Thành Long và ca sĩ Mao Bất Dịch đã phải nỗ lực hàng chục năm trong giới giải trí mới có thể đứng ở vị trí hiện tại, để rồi nay lại xuất hiện dễ dàng cùng Thẩm Giai Nhuận - con gái của nghệ sĩ hài Tiểu Thẩm Dương. Với nhiều người, đây được xem là mức tài nguyên hiếm có, thậm chí chạm ngưỡng cao nhất trong làng giải trí.

Nhan sắc và tài năng có hạn nhưng sao nữ này vẫn được Thành Long nâng đỡ - Ảnh 1.

Ngay từ khi ra mắt, Thẩm Giai Nhuận đã gây tranh cãi về nhan sắc lẫn tài năng

Ảnh: Weibo Thẩm Giai Nhuận

Trước đó, tại đêm hội giao thừa của Đài truyền hình Giang Tô, màn trình diễn trực tiếp của Thẩm Giai Nhuận từng gây tranh cãi lớn vì lộ rõ hạn chế về khả năng thanh nhạc. Chính vì vậy, khi bộ phim chiếu tết do Thành Long và Mã Lệ đóng chính công bố ca khúc chủ đề, việc Thẩm Giai Nhuận đứng cạnh Thành Long và cùng ông song ca trong MV càng khiến dư luận bức xúc.

Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của Tiểu Thẩm Dương trong giới giải trí, cho rằng một lần hát chệch nhịp trên sân khấu trực tiếp dường như vẫn chưa đủ để khiến con gái ông chững lại. Thậm chí, cô còn tiếp tục tham gia dự án ca khúc chủ đề của phim điện ảnh chiếu tết.

Nhan sắc và tài năng có hạn nhưng sao nữ này vẫn được Thành Long nâng đỡ - Ảnh 2.

Ra mắt chưa đầy 1 năm, nữ ca sĩ 20 tuổi đã có cơ hội hợp tác với ngôi sao châu Á Thành Long

Ảnh: Sohu

So sánh với trường hợp của Thẩm Giai Nhuận, nhiều người không khỏi chạnh lòng cho những nghệ sĩ trẻ được đào tạo bài bản, có năng lực nhưng thiếu cơ hội. Dù nỗ lực cả đời, họ cũng khó có thể đứng cạnh Thành Long, thậm chí chỉ là một bức ảnh chung.

Trong khi đó, với thân phận "con của người nổi tiếng", Thẩm Giai Nhuận gần như chạm tay vào vạch đích ngay từ khi bước chân vào nghề. 

Ca khúc debut vào năm 2025 của Thẩm Giai Nhuận với nghệ danh Nina từng được lan truyền khá rộng rãi trên các nền tảng, đặc biệt trong nhóm khán giả trẻ. Tuy nhiên, tại một sự kiện ở khu vực Vịnh Lớn (Trung Quốc), lần đầu biểu diễn trực tiếp Thẩm Giai Nhuận đã cho thấy điểm yếu trong khả năng kiểm soát hơi thở, dễ bị ảnh hưởng bởi trạng thái sân khấu và dẫn đến hát lệch tông.

Việc vừa hát vừa nhảy càng làm tăng độ khó cho màn trình diễn, khiến phần thể hiện của cô kém ổn định so với nhiều ca sĩ khác. Dù vậy, ở thời điểm đó, khán giả vẫn tỏ ra khá bao dung, một phần nhờ hình ảnh thân thiện và mối quan hệ tốt trong giới.

Sau sự kiện này, Thẩm Giai Nhuận liên tiếp nhận được nhiều cơ hội trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc và thời trang. Cô xuất hiện trên thảm đỏ của các tạp chí lớn, tham gia nhiều chương trình giải trí, cho đến khi màn song ca Bất nhiễm cùng Mao Bất Dịch tại đêm giao thừa của Đài Giang Tô gây ra làn sóng chỉ trích vì lỗi hát lệch nhịp nghiêm trọng.

Nhan sắc và tài năng có hạn nhưng sao nữ này vẫn được Thành Long nâng đỡ - Ảnh 4.

Thẩm Giai Nhuận đã biến bản hit Bất nhiễm (nhạc phim Hương mật tựa khói sương) của nam ca sĩ Mao Bất Dịch trở thành thảm họa sau màn thể hiện chênh phô, lệch nhịp

Ảnh: Sohu

Điều khiến dư luận không hài lòng là phản ứng nhẹ nhàng từ phía Tiểu Thẩm Dương, trong khi Mao Bất Dịch cũng nhanh chóng lên tiếng xoa dịu, tạo cảm giác về một "gia đình giải trí" bao che lẫn nhau. Theo nhiều ý kiến, nếu là một nghệ sĩ trẻ khác có xuất thân bình thường thì sự chỉ trích có lẽ đã gay gắt hơn rất nhiều.

Tranh cãi xung quanh Thẩm Giai Nhuận còn xoay quanh lối sống xa xỉ, chi phí trang điểm cao, các tin đồn hợp tác với thương hiệu lớn và việc cha cô đã "gánh hết gian khổ", để con gái chỉ việc tận hưởng ánh hào quang showbiz.

Nhan sắc và tài năng có hạn nhưng sao nữ này vẫn được Thành Long nâng đỡ - Ảnh 5.

Tiểu Thẩm Dương được cho là đang tận dụng mọi nguồn lực để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con gái gia nhập làng giải trí

Ảnh: Sohu


Khám phá thêm chủ đề

