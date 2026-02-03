Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Thành Long mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý

Nguyễn Quang Hải
03/02/2026 22:10 GMT+7

Nam diễn viên gạo cội Thành Long cho biết ông đã sống chung với chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) trong nhiều năm, song vẫn không ngừng làm việc bền bỉ và duy trì sức ảnh hưởng lớn trong làng điện ảnh, theo Kbizoom đưa tin ngày 2.2.

Ngày 30.1, Thành Long chính thức mở tài khoản trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu và hài hước tự giới thiệu mình là "người mới của Xiaohongshu". Trong video đầu tiên, ông chia sẻ cởi mở về cuộc sống thường ngày cũng như những trải nghiệm trên phim trường, nhanh chóng thu hút hơn 100.000 người theo dõi.

Thành Long mắc bệnh vẫn bền bỉ làm phim

Đáng chú ý, trong đoạn video này, Thành Long thẳng thắn thừa nhận bản thân mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Nam diễn viên cho biết việc duy trì sự tập trung luôn là một thách thức với ông từ khi còn nhỏ. Dù vậy, ông vẫn không ngừng thúc ép bản thân tiếp tục làm việc và bám trụ trên các phim trường suốt nhiều thập niên.

Thành Long mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý- Ảnh 1.

Trong video trên Xiaohongshu, Thành Long lần đầu công khai việc bản thân mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý

Ảnh: Xiaohongshu Thành Long

Sự chia sẻ chân thành của Thành Long đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần làm việc bền bỉ và khả năng tập trung đáng kinh ngạc của ông trong các cảnh hành động, bất chấp những hạn chế do chứng rối loạn gây ra.

Ở tuổi 72, Thành Long vẫn duy trì lịch trình hoạt động dày đặc. Đầu năm nay, ông xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Milan với vẻ ngoài khỏe khoắn, phong thái lịch lãm. Nam diễn viên cũng vừa hoàn thành bộ phim hài gia đình Panda Plan 2, dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2026, ngày 13.2. Tác phẩm được quay tại làng Ông Đính, tỉnh Vân Nam - nơi được xem là ngôi làng của bộ tộc nguyên thủy cuối cùng tại Trung Quốc, với nội dung xoay quanh chủ đề bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Thành Long xác nhận đang tham gia các dự án mới như Rush Hour 4Chinese Zodiac 2. Ông cho biết bản thân vẫn đặt mục tiêu duy trì nhịp độ làm phim đầy tham vọng, với kế hoạch tham gia khoảng 3 dự án mỗi năm.

Sinh năm 1954, Thành Long nổi lên từ cuối thập niên 1970 và trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của điện ảnh Hồng Kông cũng như dòng phim võ thuật, hành động châu Á. Dù không thường được đánh giá cao về diễn xuất nội tâm, ông vẫn được ca ngợi nhờ các pha hành động mạo hiểm, kỹ năng thể chất vượt trội và sự cống hiến cho điện ảnh không ngại nguy hiểm.

Thành Long mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý- Ảnh 2.

Biểu tượng điện ảnh hành động châu Á vẫn đang nỗ lực làm việc ở độ tuổi U80

Ảnh: Instagram jackiechan

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đời sống cá nhân của Thành Long cũng từng vướng nhiều tranh cãi. Ông bị chỉ trích vì mối quan hệ lạnh nhạt với con gái ngoài giá thú Ngô Trác Lâm, trong khi nuông chiều con trai Phòng Tổ Danh quá mức. Hiện tại, Thành Long được cho là sinh sống ở nước ngoài cùng vợ là diễn viên Lâm Phụng Kiều, còn Phòng Tổ Danh sống tại Singapore và đã lập gia đình.

Gần đây nhất, Thành Long tái xuất màn ảnh với bộ phim The Shadow's Edge (2025), nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Thành công này một lần nữa cho thấy, dù "sống chung" với chứng bệnh ADHD, sức làm việc và vị thế của ông trong ngành công nghiệp điện ảnh vẫn bền bỉ và không hề suy giảm.

Xem thêm bình luận