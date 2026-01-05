Thành Long âm thầm hỗ trợ tài chính cho con gái 'rơi'

Ngày 4.1, Sohu đưa tin Ngô Trác Lâm - con gái ngoài giá thú của Thành Long, được cho là đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ nam diễn viên gạo cội. Động thái này khiến nhiều người suy đoán rằng mối quan hệ cha con vốn lạnh nhạt suốt nhiều năm qua đang dần được "phá băng".

Hiện tại, Ngô Trác Lâm đã 26 tuổi và vẫn đang sinh sống ở nước ngoài cùng bạn đời đồng giới tên Andi. Việc cô có kế hoạch trở về Hồng Kông định cư hay không vẫn chưa được xác nhận.

Thành Long âm thầm giúp đỡ con gái gây dựng cuộc sống mới

Theo truyền thông địa phương, gần đây Ngô Trác Lâm xuất hiện trong một buổi phát sóng trực tiếp. Khi được người hâm mộ hỏi về việc đã hòa giải với cha hay chưa, cô tỏ ra khá bình thản và cho biết Thành Long gần đây thường xuyên theo dõi những poster do cô thực hiện thiết kế.

Truyền thông Hồng Kông cho rằng Thành Long đã hỗ trợ con gái thông qua các hợp đồng công việc cũng như chi trả tiền thuê nhà tại Canada Ảnh: QQ

Các nguồn tin cho hay, ê kíp của Thành Long đã chủ động liên hệ với văn phòng làm việc của Ngô Trác Lâm, giao cho cô phụ trách một số hạng mục thiết kế poster quảng bá cho các dự án điện ảnh tại thị trường Bắc Mỹ. Đáng chú ý, Ngô Trác Lâm vẫn tính phí theo đúng giá thị trường và hai bên đã ký kết hợp đồng làm việc chính thức.

Trong buổi livestream, khi được hỏi về mức thù lao nhận được, Ngô Trác Lâm cho biết số tiền đó đủ để chi trả tiền thuê nhà và còn dư để mua thêm vật liệu hội họa. Điều này cho thấy cuộc sống của cô ở nước ngoài không quá túng thiếu như nhiều người vẫn nghĩ. Cô đã có khả năng tự kiếm sống thông qua thiết kế, vẽ tranh và bán các sản phẩm sáng tạo.

Theo Sohu, Thành Long cũng lén giúp con gái trả tiền thuê nhà ở Canada. Điều đáng nói, ngôi sao 5X làm việc này theo cách kín tiếng, chỉ nhờ người trung gian chuyển tiền cho chủ nhà, không hề gọi điện hay lộ mặt, thậm chí không có ghi chú chuyển khoản. Thế nên bản thân Ngô Trác Lâm cũng không hề hay biết cô được người cha nổi tiếng trợ giúp.

Các phóng viên xứ Cảng cho biết, Thành Long đã theo dõi về cuộc sống của "con gái rơi" qua những video ngắn và còn khen Ngô Trác Lâm: "Nó giỏi hơn tôi hồi đi rửa bát thuê ở Úc". Dù chưa bao giờ thừa nhận thân phận của Ngô Trác Lâm nhưng nam diễn viên Túy Quyền đã âm thầm sắp xếp để trở thành người đầu tư bí ẩn trong công ty của Ngô Trác Lâm, lén ủng hộ cho sự nghiệp của con gái.

Trước đó, truyền thông Hồng Kông từng bắt gặp Ngô Trác Lâm bán áo phông vẽ tay tại khu Vượng Giác (Hồng Kông). Dù cuộc sống chưa thể gọi là sung túc, song cô được nhận xét là đang từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn bằng chính nỗ lực của bản thân. Đây được cho là một trong những lý do khiến Thành Long thay đổi cách nhìn và sẵn sàng đưa tay hỗ trợ.

Ngô Trác Lâm đã không trở về Hồng Kông đoàn tụ cùng mẹ là bà Ngô Ỷ Lợi trong suốt 8 năm qua. Từ năm 19 tuổi, cô rời khỏi gia đình, sống ở nước ngoài cùng Andi và trải qua giai đoạn nổi loạn kéo dài. Theo nhận định của truyền thông, ở độ tuổi hiện tại, cô đã chín chắn và ổn định hơn.

Mối quan hệ giữa Thành Long và Ngô Trác Lâm được cho là đang có những chuyển biến tích cực sau nhiều năm lạnh nhạt Ảnh: Sohu

Trước đây, khi vừa bước sang tuổi trưởng thành, Ngô Trác Lâm từng đưa bạn đời về Hồng Kông sống cùng mẹ một thời gian. Tuy nhiên, mối quan hệ mẹ con khi đó vô cùng căng thẳng, thậm chí có thời điểm rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, khiến cả hai đều chịu nhiều áp lực tâm lý.

Cuối cùng, Ngô Trác Lâm quyết định rời Hồng Kông sang Canada sinh sống cùng bạn gái, để lại bà Ngô Ỷ Lợi sống một mình. Sau nhiều năm, truyền thông cho rằng mối quan hệ mẹ con cũng dần được xoa dịu.

Thông tin Thành Long hỗ trợ con gái được xem là dấu hiệu cho thấy nam diễn viên vẫn luôn dõi theo cuộc sống của Ngô Trác Lâm. Khi thấy con gái từng bước ổn định, tự lập và xây dựng hạnh phúc riêng, ông được cho là đã lựa chọn cách tiếp cận kín đáo hơn.