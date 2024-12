Sao phim 'Harry Potter' thua kiện 2,3 triệu USD tiền thuế

Một thẩm phán ở Anh đã đưa ra phán quyết rằng ngôi sao phim Harry Potter Rupert Grintnam phải trả khoản thuế khổng lồ mà anh bị yêu cầu nộp từ năm 2019.

Cha ruột và các kế toán chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính của Grint. Nam diễn viên không biết về mức độ nghiêm trọng của sự việc

ẢNH: NYPOST

Vào năm 2019, sau khi tiến hành điều tra tờ khai thuế năm 2012 của Grint, Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh cáo buộc nam diễn viên đã lợi dụng một lỗ hổng tài chính để giảm số tiền thuế phải nộp.

Theo đó, cơ quan thuế cáo buộc ngôi sao phim Harry Potter đã kê khai sai khoản tiền hơn 5,7 triệu USD là "tài sản vốn" thay vì thu nhập để trốn thuế. Ở Anh, thu nhập phải chịu mức thuế cao hơn nhiều so với tài sản vốn.

Nhưng trên thực tế, số tiền 5,7 triệu USD là thu nhập từ tiền bán DVD 8 bộ phim Harry Potter, tiền phát sóng truyền hình, quyền phát trực tuyến và các nguồn khác.

Luật sư của Grint đã kháng cáo vào thời điểm bắt đầu cuộc điều tra nhưng vào đầu tuần này, thẩm phán tòa án đã ra đưa ra phán quyết, yêu cầu cựu ngôi sao Harry Potter phải trả số tiền nợ thuế 2,3 triệu USD, AP đưa tin.

Rupert Grint ghi dấu ấn với vai diễn Ron Weasley, bạn thân của Harry Potter trong loạt phim cùng tên ẢNH: PEOPLE

Rupert Grint đóng vai chính trong tám bộ phim Harry Potter từ năm 2001 đến năm 2011. Truyền thông ước tính rằng anh đã kiếm được khoảng 30 triệu USD từ vai diễn Ron Weasley trong loạt phim này.

Sau khi loạt phim kết thúc, anh xuất hiện trong một số phim và chương trình truyền hình như Knock at the Cabin, Servant, Cabinet of Curiosities và Moonwalkers.

Trước vụ kiện này, ngôi sao 36 tuổi từng thua một vụ kiện về khoản hoàn thuế hơn 1,2 triệu USD vào năm 2019.