Sao phim 'Teach you a lesson' Pyo Ji Hoon gặp tai nạn giao thông

Pyo Ji Hoon đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc sau khi thông tin anh gặp tai nạn giao thông trong chuyến du lịch tại đảo Jeju được công bố.

Theo OSEN, nam diễn viên đến Jeju để nghỉ ngơi trước khi trở lại lịch trình quay phim và các hoạt động nghệ thuật. Tin tức xuất hiện vào thời điểm Pyo Ji Hoon đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ các dự án diễn xuất mới, khiến không ít khán giả lo lắng về tình trạng sức khỏe của anh.

Ngày 22.7, Artist Company - công ty quản lý của Pyo Ji Hoon cho biết nam diễn viên gặp tai nạn vào tối 19.7 tại khu vực Hallim-eup, đảo Jeju. Pyo Ji Hoon đang đi bộ thì xảy ra va chạm với một phương tiện giao thông và được đưa đến bệnh viện. Cơ quan chức năng hiện tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua xác minh ban đầu, cảnh sát cho biết tài xế không sử dụng rượu bia và không vi phạm tín hiệu giao thông tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Pyo Ji Hoon (ngoài cùng bên trái) vào vai Bong Geun Dae, Phó giám đốc Cục Bảo vệ quyền sư phạm trong Teach you a lesson Ảnh: Cắt từ phim Teach you a lesson

Pyo Ji Hoon sinh năm 1993, ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc Block B trước khi mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Anh từng tham gia các phim Hotel del Luna, Mouse, Good partner cùng nhiều chương trình giải trí nổi tiếng của đài tvN. Trong vài năm gần đây, anh được xem là một trong những nghệ sĩ chuyển hướng sang diễn xuất khá thành công nhờ hình ảnh gần gũi và lối thể hiện tự nhiên.

Tại Việt Nam, nam diễn viên được khán giả chú ý nhiều hơn sau khi xuất hiện trong series Netflix Teach you a lesson (tên Việt: Bài học đáng đời). Trong phim, anh không phải nhân vật trung tâm nhưng thuộc dàn diễn viên chính. Anh vào vai Bong Geun Dae, Phó giám đốc của Cục Bảo vệ quyền sư phạm, một chuyên gia công nghệ hỗ trợ đội điều tra xử lý các vụ việc trong trường học. Nhân vật này được đánh giá là điểm nhấn mới của bản chuyển thể Netflix nhờ màu sắc hài hước, thông minh và có nhiều tương tác nổi bật với tuyến nhân vật chính.

Tình trạng sức khỏe của Pyo Ji Hoon sau khi nhập viện

Công ty quản lý Artist Company xác nhận nam diễn viên bị thương nhưng kết quả kiểm tra cho thấy các chấn thương không quá nghiêm trọng. Đại diện công ty cho biết anh hiện vẫn đang được theo dõi sức khỏe và ưu tiên việc hồi phục trong những ngày tới.

Vai diễn Bong Geun Dae giúp anh tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả quốc tế Ảnh: cắt từ phim Teach you a lesson

Điểm khiến dư luận chú ý là ê kíp sản xuất hiện chưa thay đổi kế hoạch quay phim của Pyo Ji Hoon trong tuần tới. Theo truyền thông Hàn Quốc, lịch quay dự kiến vẫn diễn ra như kế hoạch, cho thấy tình trạng của nam diễn viên được đánh giá ở mức nhẹ và chưa ảnh hưởng đáng kể đến khả năng làm việc.

Sau khi tin tức được công bố, nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận bày tỏ sự lo lắng và mong anh sớm hồi phục hoàn toàn.

Vụ việc của Pyo Ji Hoon cũng thu hút sự quan tâm bởi Jeju là một trong những điểm du lịch đông khách tại Hàn Quốc trong mùa hè. Lượng du khách tăng mạnh trong giai đoạn cao điểm khiến vấn đề an toàn giao thông tại các khu vực du lịch tiếp tục được dư luận chú ý, đặc biệt sau những sự cố liên quan đến người đi bộ tại các điểm tham quan đông khách.