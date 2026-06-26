Tại sao 'Teach you a lesson' thống trị bảng xếp hạng Netflix 3 tuần liên tiếp?

Theo Yonhap news, nền tảng phát trực tuyến Netflix cho biết bộ phim truyền hình học đường Hàn Quốc Teach you a lesson đã duy trì vị trí quán quân trên bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh của nền tảng này trong 3 tuần liên tiếp. Theo số liệu từ Netflix, loạt phim được phát hành vào ngày 5.6 vừa qua đã thu hút 11,8 triệu lượt xem trong tuần tính đến chủ nhật, giảm so với mức 21,1 triệu lượt xem của tuần trước đó.

Teach you a lesson là bộ phim được xem nhiều nhất ở hạng mục này tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Peru, đồng thời vào top 10 tại 66 quốc gia khác. Được chuyển thể từ truyện tranh Get schooled, bộ phim hành động xoay quanh một nhóm thanh tra tại Cục Bảo vệ quyền giáo dục giả tưởng, bao gồm Na Hwa Jin (do Kim Moo Yeol thủ vai), Im Han Rim (Jin Ki Joo) và Bong Geun Dae (Pyo Ji Hoon), họ bắt đầu hành trình trừng phạt những kẻ bắt nạt học đường. Những tập phim chân thực phản ánh các sự kiện có thật trong cuộc sống, cùng cốt truyện mang tính giải tỏa khi đặt quyền lợi của các nạn nhân, bao gồm cả học sinh lẫn giáo viên lên hàng đầu, đồng thời kết hợp yếu tố hài hước đã tạo được sức cộng hưởng mạnh mẽ với khán giả toàn cầu.

Kim Moo Yeol gây ấn tượng mạnh khi vào vai thanh tra Na Hwa Jin. Kim Moo Yeol thể hiện vai diễn mạnh mẽ, hài hước nhưng cũng sâu sắc ẢNH: CẮT TỪ PHIM TEACH YOU A LESSON





Lý do 'Teach you a lesson' gây sốt

OBC News nhận xét series Teach you a lesson đạt được những thành tích này do nội dung phản ánh đúng những vấn đề học đường. Kịch bản khai thác câu chuyện giáo viên bị xâm phạm quyền lợi, phụ huynh lạm quyền và sai phạm trong hệ thống giáo dục. Điểm khác biệt của Teach you a lesson nằm ở cách giải quyết vấn đề dứt khoát, nhanh chóng thay vì kéo dài bởi các thủ tục pháp lý như đời thực, mang lại sự giải tỏa cảm xúc lớn cho người xem. Giới chuyên môn nhận định tác phẩm thành công nhờ chạm đến các vấn đề mang tính toàn cầu như bạo lực học đường, áp lực phụ huynh và sự suy giảm kỷ cương. Điều này giúp phim tạo sự đồng cảm lớn với khán giả quốc tế từ Mỹ, Anh, Canada đến Úc, đồng thời nhận về 83% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes.

Tạp chí Mint khen ngợi chiều sâu cảm xúc của phim trong nỗ lực bảo vệ học sinh. Nhà phê bình Jung Deok Hyun xem đây là bước tiến của dòng phim học đường Hàn Quốc khi dũng cảm mổ xẻ các góc khuất hệ thống qua hình tượng Cục Bảo vệ quyền giáo dục, truyền tải thông điệp cái ác phải trả giá. Đồng quan điểm, nhà phê bình Gong Hee Jin nhận xét phim đã đáp ứng kỳ vọng về sự công bằng của người lớn và tạo lối đi riêng khi tập trung vào cách người trẻ đối diện bất công thay vì lạm dụng yếu tố hành động.

Theo Edaily, ông Ahn Min Seok - tân Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đang xem xét thành lập "Cục Bảo vệ giáo quyền" lấy cảm hứng từ phim để bảo vệ giáo viên và học sinh, nhưng nhấn mạnh không dùng đòn roi mà dùng uy quyền để răn đe, định hướng. Dù vậy, đại diện Hiệp hội giáo viên thực hành Hàn Quốc cho rằng điều cấp thiết là xây dựng hệ thống bảo vệ nhà giáo an toàn, nơi nhà trường và nhà nước cùng chia sẻ trách nhiệm đối mặt khiếu nại. Cuối cùng, đạo diễn Hong Jong Chan khẳng định tác phẩm không cổ xúy bạo lực mà muốn đứng về phía nạn nhân, nhấn mạnh vai trò định hướng của người lớn và hy vọng khơi gợi những suy ngẫm sâu sắc cho người xem thay vì đưa ra giải pháp cụ thể.