Sao Thủy nghịch hành hôm nay 25.2: Có thật sự mang vận rủi?

Thông tin từ Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), hiện tượng sao Thủy nghịch hành bắt đầu diễn ra hôm nay 25.2. Từ trước đến nay, nhiều người quan niệm đây là sự kiện không mang lại may mắn, được coi là thời điểm dễ gặp xui xẻo, vận rủi trong giao tiếp, công việc và đi lại do năng lượng đảo lộn.

Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất và gần mặt trời nhất trong 8 hành tinh thuộc hệ mặt trời NASA

"Đừng hoảng sợ! Về mặt thiên văn học, không có điều gì kịch tính đang xảy ra cả. Sao Thủy không hề quay ngược quỹ đạo mà nó chỉ trông như đang chuyển động lùi so với nền sao phía sau. Do quay quanh mặt trời nhanh hơn trái đất rất nhiều, sao Thủy định kỳ “vượt mặt” chúng ta", HAS chia sẻ thêm.

Khi quan sát vị trí của hành tinh này qua từng đêm, người yêu thiên văn sẽ thấy nó vẽ nên một vòng lặp nhỏ khá thú vị. Đây chỉ là hiệu ứng phối cảnh - hình học thiên thể thuần túy.

Lời nhắc nhở ngọt ngào

Chuyên gia từ EarthSky.com cho biết chuyển động nghịch hành hay "ngược chiều" của các hành tinh như sao Mộc, sao Thủy, sao Thổ hay sao Hỏa chỉ là ảo ảnh, đánh lừa thị giác chúng ta.

So với các ngôi sao cố định, các hành tinh thường được nhìn thấy di chuyển về phía đông. Nhưng đôi khi, chúng dường như tạm dừng chuyển động về phía đông này trong giây lát. Chúng đạt đến điểm mà các nhà thiên văn học gọi là điểm dừng.

Nếu bạn có thể quan sát bầu trời từ một hành tinh khác ngoài trái đất, ảo ảnh chuyển động ngược chiều sẽ dẫn đến việc bạn chứng kiến một số hiện tượng rất kỳ lạ. Ví dụ, trên sao Thủy, mặt trời đôi khi dường như chuyển động ngược chiều.

Xem bầu trời tháng 2 với nhiều điều thú vị ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Khi sao Thủy di chuyển đến điểm gần mặt trời nhất, tốc độ quỹ đạo của nó vượt qua tốc độ quay. Một phi hành gia trên bề mặt sẽ thấy mặt trời mọc một phần, sau đó lặn xuống dưới đường chân trời, rồi lại mọc lên trước khi tiếp tục hành trình từ đông sang tây trên bầu trời. Kết quả là, mỗi năm một lần, sao Thủy có hai lần mặt trời mọc trong cùng một ngày!

"Chuyển động nghịch hành là một lời nhắc nhở tuyệt vời rằng, đôi khi mọi thứ có vẻ như đang đi sai hướng, nhưng thực ra, tất cả vẫn đang tiến về phía trước - chỉ khi ta nhìn nó dưới góc nhìn khác đi", HAS chia sẻ.

Để quan sát sao Thủy hôm nay 25.2, người Việt hãy nhìn về phía Tây ngay sau khi mặt trời lặn. Hãy "tranh thủ" quan sát với các thiết bị thiên văn trước khi hành tinh này "biến mất" sau đường chân trời.