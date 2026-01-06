Thông điệp đằng sau dấu ‘mặt trời lệch’ trên logo Vietravel: Tín hiệu cuộc chuyển mình lớn?

Sau thời khắc công bố ngày 20.12.2025, chi tiết nhỏ này dần hé lộ câu chuyện lớn hơn: tinh thần bứt phá khỏi lối mòn quen thuộc và hành trình vươn lên trong giai đoạn phát triển mới của thương hiệu "lữ hành quốc dân".

Logo Vietravel với dấu "mặt trời lệch" xuất hiện trên loạt bảng quảng cáo trung tâm, khiến cộng đồng mạng rộ lên nhiều tranh luận về ý nghĩa thật sự phía sau

Những ngày gần đây, sảnh chờ nhiều trung tâm thương mại từ Vincom đến Gigamall đều phủ kín biểu tượng thương hiệu mới của Vietravel, gây thích thú cho đông đảo khách ghé thăm. Dừng chân chờ đèn đỏ từ ngã tư phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), giao lộ Trần Duy Hưng (Hà Nội), đến Quảng trường 2/4 (Nha Trang)…, người đi đường cũng không khỏi tò mò khi ngước nhìn logo mang dấu "mặt trời lệch" của Vietravel trên các bảng quảng cáo lớn bậc nhất cả nước.

Sau khi Vietravel chính thức công bố nhận diện mới vào ngày 20.12.2025, biểu tượng "mặt trời" trong logo nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội cùng nhiều diễn đàn sáng tạo. Từ những quan sát ban đầu, công chúng dần chuyển sang tìm hiểu và chia sẻ nhiều góc nhìn về thông điệp, tinh thần và định hướng mới mà hãng lữ hành quốc dân gửi gắm trong lần thay đổi này.

Cụ thể trên mạng xã hội, cộng đồng netizen còn xôn xao bàn tán về hiện tượng thị giác dấu "mặt trời lệch", tạo nên làn sóng quan tâm và thảo luận sôi nổi chưa từng có về Vietravel. Đặc biệt với những fan hâm mộ của thương hiệu lữ hành quốc dân này, họ nhận ra ngay những dịch chuyển rất nhỏ trong logo mới.

Chị Tú Mai (36 tuổi), một tín đồ xê dịch đã khoe các món đồ "merchandise" (balo rút, ví passport, túi tote, gối cổ máy bay, sổ tay, bình giữ nhiệt…) kỷ niệm của Vietravel sau nhiều lần du lịch cùng thương hiệu để tìm ra điểm khác biệt với logo cũ. Chị cho hay: "Nhìn logo mới là thấy ngay được sự khác biệt. Dấu chấm trên chữ "i" hơi hướng lên trên hơi không quen mắt nhưng thấy khá thích thú".

Ngay khi phát hiện ra đổi khác trên logo thương hiệu, không ít netizen đặt nghi vấn dấu "mặt trời lệch" là lỗi thiết kế - một chi tiết nhỏ nhưng tạo cảm giác "sai sai" ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Bình luận dưới ảnh chụp bắt khoảnh khắc logo Vietravel của cộng đồng Hóng Sài Gòn, tài khoản Mạnh Hùng (29 tuổi) cho rằng: "Có ai bị OCD giống tui khum? Nhìn cái dấu chấm mà không nằm đúng giữa chữ 'i' là thấy cấn cấn liền".

"Dân thiết kế" cho rằng độ lệch nhẹ trong biểu tượng có thể là chủ ý sáng tạo nhằm tạo cảm giác chuyển động và năng lượng đi lên

Song dưới góc nhìn của cộng đồng sáng tạo, dấu "mặt trời lệch" thiên về chủ ý thiết kế hơn là lỗi kỹ thuật, bởi không thể nào một thương hiệu lớn lại để xảy ra lỗi như vậy. Trên nhiều diễn đàn sáng tạo, một số họa sĩ thiết kế (artist) nhận định có nhiều thương hiệu lựa chọn phá vỡ giới hạn, đi ngược lại với các chuẩn thiết kế cân bằng phổ biến, thường khi đó họ gửi gắm thông điệp lớn lao và quyết tâm mạnh mẽ về một cuộc đại hành trình mới sắp mở ra.

Artist Trần Huy Phụng (PunArt) bày tỏ sự thích thú với chi tiết này: "Dấu chấm lệch, không hoàn hảo mới tạo ra khoảng thở cho sáng tạo. Độ xê dịch có chủ ý và được tính toán vừa đủ để tạo cảm giác mặt trời đang chuyển động đi lên, như mặt trời mọc vươn cao trên đỉnh núi, có thể biểu đạt cho khát vọng lớn của thương hiệu."

Được biết, doanh nhân Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel gần đây cũng chia sẻ nhiều về khát vọng đưa thương hiệu lữ hành quốc dân vươn tầm toàn cầu, đồng thời hé lộ ý nghĩa biểu tượng Mặt Trời trong nhận diện mới - hình ảnh vầng dương tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời du lịch Việt Nam, đánh dấu chặng đường 30 năm đồng hành bền bỉ cùng triệu người Việt.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ gọi giai đoạn hiện tại là "khởi nghiệp lần thứ hai" - cột mốc đánh dấu ý chí bền bỉ và tầm nhìn dài hạn của Vietravel sau 30 năm

"Với tôi, giai đoạn này chính là "khởi nghiệp lần thứ hai" - khởi nghiệp trong chính lòng doanh nghiệp. Sau 10 năm cổ phần hóa, Vietravel đã hoàn tất chặng đường "sức trẻ vươn lên", trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành du lịch. Giai đoạn 2025 - 2035 sẽ là hành trình trưởng thành của tuổi 30, đưa Vietravel từ một công ty Việt Nam vươn lên tầm vóc quốc tế", ông Kỳ chia sẻ trong cuộc trò chuyện với giới truyền thông hồi giữa năm nay.