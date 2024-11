Sao trẻ hạng A được 'chọn mặt gửi vàng' trong những dự án lớn

Trong số này, Tom Holland có thể nói là một trong những sao 9X "đắt sô" nhất hiện tại khi anh không chỉ xác nhận tái xuất trong phần 4 của sê ri điện ảnh Spider-Man (phần 3 thu số tiền trên 1,92 tỉ USD toàn cầu) thuộc "vũ trụ điện ảnh" Marvel, đóng chính cùng Austin Butler trong phim làm về vụ bê bối đua xe đình đám là American Speed mà còn góp mặt trong dự án chưa công bố tên của Christopher Nolan. Đó là chưa kể anh có xuất hiện trong bom tấn đình đám Avengers: Doomsday hay không. Dự án Spider-Man 4, phim của Christopher Nolan và Avengers: Doomsday đều dự kiến chiếu trong năm 2026. Giới quan sát nhận định có thể năm 2026 là năm của Tom Holland khi đâu đâu cũng là phim có anh đóng chính.



Tom Holland - Zendaya không chỉ yêu nhau ngoài đời mà còn là cặp sao ăn ý trên phim ẢNH: AFP

Zendaya, bạn gái - bạn diễn của Tom Holland trong sê ri Spider-Man, đóng chung rất ăn ý với ngôi sao đang lên như diều gặp gió Timothée Chalamet trong 2 phần bom tấn Dune của đạo diễn Denis Villeneuve. Cách đây vài ngày, cô xác nhận sẽ đóng cùng minh tinh Anne Hathaway trong phim của Christopher Nolan. Vậy là cặp đôi Zendaya - Tom Holland lại gặp nhau trong cùng dự án. Bạn diễn của cô, Timothée Chalamet, gương mặt quan trọng của thương hiệu Dune, đang bận rộn với vai chính Bob Dylan trong phim tiểu sử A Complete Unknown, và dự kiến sắp tới là phần 3 của Dune.

Paul Mescal là gương mặt sáng giá khác của nhóm diễn viên 9X đang nổi này. Anh đóng chính trong bom tấn Gladiator II của đạo diễn gạo cội Ridley Scott. Gladiator II vừa đóng máy, Paul Mescal lại xác nhận tiếp tục tham gia trong 3 dự án quan trọng khác gồm The History of Sound, Merrily We Roll Along và Hamnet.

Vẫn còn những sao trẻ hạng A nổi bật khác như Anya Taylor-Joy, Florence Pugh, Jacob Elordi… song các tên tuổi vừa kể trên đều xêm xêm tuổi nhau và có phim đạt hàng tỉ USD doanh thu. Họ đều là những cái tên "bảo chứng phòng vé" và được các đạo diễn, hãng phim tích cực lăng xê, chăm chút thời gian qua.