Sao trẻ SLNA và đội tuyển Việt Nam chính thức cập bến CLB Công an Hà Nội

Kể từ khi V-League 2023 khép lại, tương lai của Hồ Văn Cường đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Khi đó, có nhiều thông tin cho rằng CLB Công an Hà Nội muốn chiêu mộ Hồ Văn Cường, nhưng hậu vệ sinh năm 2003 đã bày tỏ nguyện vọng muốn ở lại SLNA để có nhiều cơ hội thi đấu hơn.



Tuy nhiên, cho đến nay, những thông tin đồn đoán bên lề đã có thể dừng lại, khi Hồ Văn Cường chính thức gia nhập đội bóng ngành công an. Trang chủ ban tổ chức giải V-League đã hiển thị danh sách đăng ký thi đấu V-League 2023 - 2024 của CLB Công an Hà Nội, trong đó có tên Hồ Văn Cường. Được biết, hậu vệ cánh 20 tuổi này khoác áo CLB Công an Hà Nội theo dạng cho mượn trong 1 mùa giải từ SLNA.

Hồ Văn Cường (13) thi đấu tốt tại vòng loại U.23 châu Á 2024 MINH TÚ

Niềm vui của Hồ Văn Cường khi ghi bàn cho U.23 Việt Nam MINH TÚ

Hồ Văn Cường là một trong những cầu thủ trẻ có bước tiến lớn trong vòng 2 năm trở lại đây. Anh đã thể hiện được khả năng ở các giải đấu trẻ và được đôn lên đội 1 SLNA, thi đấu từ mùa giải V-League 2022. Sau 2 mùa giải, hậu vệ cánh phải sinh năm 2003 đã chiếm được suất đá chính trong đội hình của đội bóng xứ Nghệ, ra sân tổng cộng 28 trận. Ở mùa 2023, Văn Cường dính chấn thương gối nên chỉ đá 11 trận tại V-League.

Ở cấp độ đội tuyển U.20, U.23 Việt Nam, Hồ Văn Cường cũng được đánh giá là cầu thủ chạy cánh tốt nhất vào lúc này. Điểm mạnh của hậu vệ 20 tuổi là khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, chơi rất năng nổ và thường xuyên gây sóng gió cho hàng thủ đối phương bằng những tình huống dốc bóng xuống đáy biên hoặc bất ngờ bó vào trung lộ. Văn Cường không dự giải U.23 Đông Nam Á 2023 và ASIAD 19 nhưng đã có màn trình diễn tốt trong đội hình U.23 Việt Nam ở vòng loại U.23 châu Á 2024 mới đây. Anh đã chiếm được sự tin tưởng từ HLV Troussier và được trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam thử sức. Hiện cầu thủ chạy cánh này cùng đội tuyển Việt Nam đi du đấu ở loạt trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 10.

Trước khi hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, Hồ Văn Cường thi đấu cho U.21 SLNA ở VCK U.21 quốc gia 2023 HẬU HOÀNG

Việc khoác áo một đội bóng giàu tiềm lực như nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội là cơ hội, nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn với Hồ Văn Cường. Hậu vệ 20 tuổi phải cạnh tranh vị trí khốc liệt hơn nhiều so với khi ở SLNA. Đặc biệt, hành lang cánh phải của đội bóng ngành công an vốn đã có những hậu vệ hàng đầu bóng đá Việt Nam như Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh.