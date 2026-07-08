Sao TVB Trần Hào 'mát tay' kinh doanh, chuỗi cửa hàng cà phê ngày càng phát đạt

Ở tuổi 55, Trần Hào tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện trước công chúng với một hình ảnh khác ngoài vai trò diễn viên. Khán giả biết đến anh qua những bộ phim đình đám như Thâm cung nội chiến hay Công chúa giá đáo. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Trần Hào không chỉ tập trung vào diễn xuất mà còn dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng thương hiệu cà phê của riêng mình.

Cân bằng thành công giữa nghệ thuật và kinh doanh

Mới đây, Trần Hào cùng bà xã Trần Nhân Mỹ tham dự một sự kiện. Tại đây, nam diễn viên trực tiếp pha hai ly cà phê với hương vị khác nhau để giới thiệu với khách mời. Đáng chú ý, một trong hai ly được pha thêm giấm đen do anh sáng tạo.

Trần Hào là gương mặt quen thuộc của màn ảnh TVB, được đông đảo khán giả Việt Nam biết đến qua nhiều tác phẩm ăn khách như Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Cung tâm kế... Ảnh: Chụp màn hình phim Cung tâm kế

Trước đó, thương hiệu cà phê do Trần Hào đầu tư từng mở rộng lên đến 6 chi nhánh. Nam diễn viên nhiều lần trực tiếp tham gia các lễ hội cà phê, tự tay pha chế, giới thiệu sản phẩm và giao lưu với khách hàng. Hình ảnh một thị đế TVB với sức hút lớn sẵn sàng đứng sau quầy để phục vụ từng ly cà phê đã để lại nhiều ấn tượng với công chúng. Điều đó cho thấy Trần Hào không chỉ là người góp vốn hay đứng tên thương hiệu mà thực sự tham gia vào quá trình vận hành và phát triển doanh nghiệp.

Niềm yêu thích cà phê của Trần Hào đã có từ nhiều năm trước. Ngay cả khi bận rộn với lịch quay phim, anh vẫn dành thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về loại đồ uống này. Theo thời gian, sở thích dần trở thành sự nghiệp khi anh từng bước mở cửa hàng và đầu tư bài bản hơn. Hiện nay, nam diễn viên còn tiết lộ mong muốn đưa thương hiệu cà phê của mình mở rộng sang thị trường Trung Quốc đại lục.

Đây được xem là bước đi phù hợp trong bối cảnh thị trường cà phê tại Trung Quốc phát triển mạnh những năm gần đây, với lượng khách hàng trẻ ngày càng đông và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các chuỗi thương hiệu. Đối với Trần Hào, đây chắc chắn không phải con đường dễ dàng bởi danh tiếng của một nghệ sĩ không đồng nghĩa với thành công trong kinh doanh.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Trần Hào có lợi thế riêng. Hình ảnh điềm đạm, chững chạc, yêu gia đình cùng phong cách sống tinh tế giúp anh tạo được sự tin tưởng từ công chúng. Đây cũng là những yếu tố rất phù hợp với việc xây dựng thương hiệu cà phê.

Bên cạnh đó, Trần Hào cũng sở hữu lượng người hâm mộ ổn định tại Trung Quốc đại lục nhờ các bộ phim TVB được yêu thích nhiều năm qua. Hình ảnh một người chồng mẫu mực, người cha trách nhiệm và nghệ sĩ chăm chỉ cũng góp phần tạo thiện cảm với khán giả. Nếu thương hiệu cà phê chính thức mở rộng sang thị trường này, sức ảnh hưởng của Trần Hào được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu nhanh chóng thu hút sự chú ý trong giai đoạn đầu.

Dù vậy, nam diễn viên chưa từng có ý định từ bỏ nghiệp diễn. Những năm gần đây, anh vẫn là một trong những gương mặt chủ lực của TVB và tiếp tục tham gia nhiều dự án phim mới sau Doanh nhân kiệt xuất. Với Trần Hào, diễn xuất vẫn là nền tảng sự nghiệp, còn kinh doanh cà phê là hướng phát triển song song mà anh muốn theo đuổi lâu dài.