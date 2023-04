Sao U.22 Việt Nam được nhắn nhủ đặc biệt trước ngày hội quân

Sau trận đấu với CLB Nam Định ở vòng 7 V-League 2023 vừa khép lại tối nay 16.4, các cầu thủ U.22 Việt Nam trong màu áo CLB Công an Hà Nội như Lê Văn Đô, Trần Quang Thịnh, Giáp Tuấn Dương, Hà Văn Phương sẽ chuẩn bị lên đường hội quân cùng toàn đội ở Bà Rịa - Vũng Tàu để chuẩn bị cho SEA Games 32.

Trong cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy, cả Văn Đô và Văn Phương đều đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Với cá nhân Văn Đô, đây là bàn thắng thứ 3 của cầu thủ trẻ đang khoác áo U.22 Việt Nam cho đội Công an Hà Nội trong 4 trận gần nhất. Văn Đô đã ghi bàn vào lưới CLB Khánh Hòa ở Cúp quốc gia 2023, sút tung lưới CLB Bình Dương và CLB Nam Định, góp công không nhỏ giúp đội Công an Hà Nội lấy lại phong độ.

Văn Đô thi đấu xông xáo bên cạnh đàn anh Văn Thanh MINH TÚ

HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định khen ngợi: "Văn Đô đang có phong độ cao. Trước khi vào trận, tôi đã họp đội và nhấn mạnh vị trí của Văn Đô. Đây là cầu thủ trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam".

Trợ lý HLV Flavio Luiz của đội Công an Hà Nội cũng đánh giá cao các tài năng U.22 Việt Nam trong màu áo đội bóng thủ đô. Ông nhắn nhủ học trò trước ngày tập trung: "Tôi tin tưởng ở những cầu thủ trẻ mà chúng tôi đang có. Họ đang đóng góp nhiều cho đội bóng. Họ có kỹ năng, có tiềm năng và tôi tin họ sẽ có nhiều đóng góp cho các cấp độ đội tuyển trong tương lai. Cả 4 cầu thủ này đều đang có thể lực tốt, giàu tiềm năng ở CLB. Tôi hi vọng khi lên tuyển, họ sẽ giữ được sự tập trung để tiếp tục thể hiện khả năng của mình".

Với các cầu thủ U.22 Việt Nam, việc được thi đấu thường xuyên tại V-League là bước đà tốt để giữ phong độ và cảm giác chơi bóng, qua đó phát huy tối đa khả năng trong màu áo đội tuyển tại SEA Games 32.