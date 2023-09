Sao U.23 Việt Nam đá chính, SLNA thắng đậm nhất giải U.21 quốc gia 2023

SLNA thắng ấn tượng 5 sao

U.21 SLNA mới có 3 điểm sau 2 lượt trận. Do đó, đội bóng xứ Nghệ buộc phải giành chiến thắng trước U.21 Đắk Lắk ở trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng C thì mới chắc chắn giành vé vào vòng tứ kết giải U.21 quốc gia 2023. Với mục tiêu giành trọn 3 điểm, HLV Phạm Bùi Minh đã tung ngôi sao U.23 Việt Nam Hồ Văn Cường ra sân trong đội hình xuất phát (2 trận trước ra sân từ hiệp 2).



Ngay sau khi trọng tài thổi hồi còi khai cuộc, chủ nhà SLNA đã tràn đội hình lên tấn công và không ít lần uy hiếp khung thành đội Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi hiệp 1 gần trôi qua 2/3 thời gian thi đấu, đội chủ sân Vinh mới có bàn thắng khai thông bế tắc. Phút 28, xuất phát từ đường chuyền của Hồ Văn Cường, các cầu thủ SLNA có tình huống phối hợp đẹp mắt trong vòng cấm đội bạn trước khi Nguyễn Trọng Sơn dứt điểm kỹ thuật để mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ.

Hồ Văn Cường (áo vàng) dẫn dắt các đồng đội đến chiến thắng đậm trước U.21 Đắk Lắk H.H

Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, U.21 SLNA chơi tự tin hơn. Phút 34, các cầu thủ chủ nhà lại phối hợp như đá tập và Nguyễn Trọng Sơn đã hoàn thành cú đúp với pha dứt điểm hiểm hóc làm thủ môn đội Đắk Lắk bó tay, nâng tỷ số lên 2-0. Dẫn trước 2 bàn sau hiệp 1, U.21 SLNA vẫn không cho thấy dấu hiệu hài lòng.

Phút 48, Phan Duy Hào có pha đi bóng rất hay bên hành lang trái để đột nhập vào vòng cấm và tung cú sút căng, đào sâu cách biệt thành 3-0. Sau đó, Phan Văn Thành chớp cơ hội trong vòng cấm để đệm bóng nâng tỷ số lên 4-0 cho đội chủ nhà. Trước hàng phòng ngự lỏng lẻo của Đắk Lắk, Nguyễn Hải Đăng đi bóng và sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 5-0 cho U.21 SLNA trước U.21 Đắk Lắk. Đây là trận thắng đậm nhất của vòng bảng giải U.21 quốc gia 2023. Trước đó, U.21 SLNA từng thắng U.21 Long An 4-0.

U.21 Kon Tum (áo vàng) và U.21 Long An cầm chân nhau 1-1 và cùng vào tứ kết H.H

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U.21 Kon Tum có bàn thắng dẫn trước U.21 Long An ở cuối hiệp 1 nhờ pha bóng khá may mắn. Từ khoảng cách rất xa, Võ Phước Bảo định tung ra cú tạt bổng về phía cột 2 nhưng vô tình đưa bóng đi hơi sâu và trúng vào cột dọc lăn vào lưới, giúp U.21 Kon Tum có bàn mở tỷ số trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Phút 70, U.21 Long An bất ngờ có bàn thắng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Từ pha đá phạt của Nguyễn Công Tuyển, Nguyễn Quốc Trung băng lên đánh đầu hiểm hóc để san bằng tỷ số 1-1.

Với kết quả của 2 trận đấu trên, U.21 Kon Tum (7 điểm) nhất bảng C, U.21 SLNA (6 điểm) nhì bảng, U.21 Long An đứng thứ 3 với 4 điểm, U.21 Đắk Lắk chót bảng (0 điểm). Bảng C có đến 3 đội vào tứ kết. Kon Tum và SLNA giành vé trực tiếp khi xếp ở 2 vị trí đầu tiên, còn Long An đi tiếp nhờ suất dành cho đội đứng 3 có thành tích tốt nhất.

U.21 Đà Nẵng vào tứ kết, U.21 Khánh Hòa gây bất ngờ

HLV Lư Đình Tuấn (bìa trái) cùng đội U.21 TP.HCM dừng chân ở vòng bảng giải U.21 KHẢ HÒA

Tại sân Thanh Hóa chiều 23.9, U.21 Hà Nội và U.21 Đà Nẵng gặp nhau ở lượt trận cuối của bảng B. Cả 2 đội bóng này đều không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Đội bóng sông Hàn dù bị lấn lướt nhưng đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Lê Văn Đạt. U.21 Hà Nội sau nhiều nỗ lực tấn công đã tìm kiếm được bàn gỡ với pha lập công của Hoàng Trung Kiên. 1-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Qua đó, U.21 Hà Nội (nhất bảng) và U.21 Đà Nẵng (nhì bảng) là 2 đội ở bảng B cùng dắt tay nhau vào vòng tứ kết.

U.21 Khánh Hòa có lời chia tay đẹp với giải U.21 quốc gia 2023 KHẢ HÒA

Trong khi đó, trên sân Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), U.21 Khánh Hòa đã gây bất ngờ trước U.21 TP.HCM. Trước khi đá lượt cuối bảng C, U.21 TP.HCM (có 1 điểm) vẫn còn rất nhiều hy vọng để đi tiếp nếu thắng được đội bóng phố biển. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn đã nhận thất bại 0-2 và cùng với U.21 Khánh Hòa rời giải.