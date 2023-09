Trò giỏi của ông Troussier lập công, SLNA thắng ấn tượng ở giải U.21

U.21 SLNA thắp lại hy vọng vào tứ kết

Ở lượt trận đầu tiên, đội chủ nhà U.21 SLNA đã bất ngờ sảy chân trước U.21 Kon Tum. Chính vì vậy, đội bóng xứ Nghệ cần phải giành trọn 3 điểm khi gặp U.21 Long An tại lượt trận thứ 2, bảng C diễn ra chiều 21.9 trên sân Vinh. Với mục tiêu này, U.21 SLNA đã chơi một trận đấu đầy quyết tâm và giành chiến thắng rất thuyết phục.

Hồ Văn Cường (áo vàng) vượt qua hậu vệ đối phương để ghi bàn ấn định chiến thắng cho U.21 SLNA THỦY XUÂN

U.21 SLNA lấn lướt U.21 Long An trong phần lớn thời gian trận đấu. Đội chủ sân Vinh tỏ ra rất nguy hiểm trong những tình huống tấn công ở 2 biên rồi tạt bóng vào trong. Bàn thắng mở tỷ số của U.21 SLNA cũng đến từ một tình huống tương tự. Phút 12, từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Phan Bá Quyền lên tham gia tấn công đã chọn vị trí chuẩn xác để bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0, trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, tuyển thủ U.23 Việt Nam Hồ Văn Cường được tung vào sân. Sự góp mặt của hậu vệ cánh phải sinh năm 2003 giúp U.21 SLNA trở nên đột biến hơn trong những pha lên bóng. Phút 65, sau một pha phối hợp đẹp mắt ở trung lộ của các cầu thủ SLNA, Lê Khánh Toàn là người đã dứt điểm tinh tế để nhân đôi cách biệt cho chủ nhà. Chỉ 5 phút sau, Phan Duy Hào ghi bàn đào sâu cách biệt thành 3-0 cho U.21 SLNA. Phút 86, Lê Văn Quý đứng trước cơ hội tốt để nâng tỷ số lên 4-0 cho SLNA từ chấm phạt đền nhưng đã không thực hiện thành công. Đến phút 89, Hồ Văn Cường băng xuống từ đường chọc khe của đồng đội để ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho U.21 SLNA trước U.21 Long An.

Hồ Văn Cường vui mừng với bàn thắng đầu tiên tại giải U.21 KHẢ HÒA

Với chiến thắng này, U.21 SLNA thắp lại hy vọng vào tứ kết giải U.21 quốc gia 2023, khi chỉ gặp đội được xem là yếu nhất bảng U.21 Đắk Lắk ở trận cuối (chiều 23.9). Ở trận đấu còn lại của bảng C diễn ra chiều cùng ngày, U.21 Kon Tum giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp, khi đánh bại U.21 Đắk Lắk với tỷ số 1-0 (do Môi Sê ghi). Tại bảng C, U.21 Kon Tum xếp đầu bảng với 6 điểm và sớm giành vé vào tứ kết, U.21 SLNA nhì bảng (3 điểm, hiệu số +3), U.21 Long An đứng 3 (3 điểm, hiệu số -3), U.21 Đắk Lắk xếp cuối bảng với 0 điểm.

U.21 Hà Nội sớm giành vé vào vòng trong

Pha lập công duy nhất của trung vệ Vũ Văn Sơn trong hiệp 1 đã giúp U.21 Hà Nội vượt qua U.21 Khánh Hòa với tỷ số 1-0. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội bóng do HLV Dương Hồng Sơn dẫn dắt tại VCK U.21 quốc gia 2023 (trận trước thắng U.21 TP.HCM cũng với tỷ số 1-0). Qua đó, đội bóng trẻ thủ đô sớm vượt qua vòng bảng để góp mặt ở tứ kết và hiện dẫn đầu bảng B với 6 điểm (hiệu số +2).

Vũ Văn Sơn (56) ghi bàn duy nhất giúp U.21 Hà Nội chiến thắng và sớm giành vé vào tứ kết MINH SƠN

Trận đấu còn lại ở bảng B giữa U.21 Đà Nẵng và U.21 TP.HCM đã diễn ra đầy hấp dẫn. Đội bóng sông Hàn có bàn thắng mở tỷ số ở phút 20 do công của Lê Văn Đạt. U.21 Đà Nẵng đã chơi phòng ngự hiệu quả và duy trì được lợi thế dẫn bàn trong xuyên suốt thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, đến phút 90+4, hậu vệ đội Đà Nẵng phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm và phải chịu phạt đền. Trên chấm 11 m, thủ quân Trần Vương Duy Bảo đã san bằng tỷ số 1-1, mang về 1 điểm quý giá cho U.21 TP.HCM. Với 1 điểm này, U.21 TP.HCM vẫn còn cơ hội đi tiếp khi gặp U.21 Khánh Hòa ở lượt cuối (vào ngày 23.9). Trong khi đó, U.21 Đà Nẵng cũng tìm kiếm tấm vé vào vòng tứ kết khi đối đầu với U.21 Hà Nội (chiều 23.9).