Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sao Việt bị hủy chuyến bay, phải xuống hầm trú ẩn
Video Giải trí

Sao Việt bị hủy chuyến bay, phải xuống hầm trú ẩn

Diệu Tú - Minh Hy
02/03/2026 15:36 GMT+7

Sự leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông gây ra một trong những đợt gián đoạn hàng không toàn cầu nghiêm trọng. Nhiều sao Việt như Hoa hậu Ngô Ngọc Gia Hân, siêu mẫu Minh Tú, Vlogger Lý Thành Cơ... chia sẻ đã bị hủy chuyến bay.

Các nước như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel công bố đóng cửa hoặc hạn chế không phận nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh chiến sự leo thang. Tình hình này đã gây ra gián đoạn quy mô lớn đối với mạng bay toàn cầu. Nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác, đặc biệt các tuyến đi/đến Trung Đông và các đường bay nối châu Âu - châu Á qua khu vực này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Ảnh 1.

Hoa hậu Ngô Ngọc Gia Hân đang du học tại Dubai

ẢNH: FBNV


Trong đó, chuyến bay của Hoa hậu Ngô Ngọc Gia Hân từ Dubai đến Georgia vào ngày 28.2 đã bị hủy dù người đẹp 10x đã lên máy bay để chờ cất cánh. Bên cạnh đó, hành trình du lịch của Vlogger Lý Thành Cơ bị thay đổi địa điểm, gián đoạn liên tục vì căng thẳng quân sự. Hiện tại, nam Vlogger vẫn ở Trung Đông và đang chờ chuyến bay về Việt Nam. Anh cũng thường xuyên cập nhật tình hình của mình trên trang fanpage. Ngoài ra, siêu mẫu Minh Tú cũng chia sẻ việc bị kẹt lại Oman do chuyến bay về Việt Nam bị hoãn.

Tin liên quan

Nam chính 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi': Làm bồi bàn, không dám ăn cơm 30 ngàn

Nam chính 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi': Làm bồi bàn, không dám ăn cơm 30 ngàn

Sau 8 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, Trần Doãn Hoàng chính thức chạm tay vào vai nam chính điện ảnh đầu tiên trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Cột mốc này không chỉ đánh dấu bước trưởng thành trong diễn xuất mà còn mở ra chương mới cho sự nghiệp của anh sau quãng thời gian nhiều trăn trở, tìm kiếm cơ hội bứt phá.

Khám phá thêm chủ đề

sao việt Ngô Ngọc Gia Hân Minh Tú Lý Thành Cơ Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận