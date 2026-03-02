Sao Việt bị hủy chuyến bay, phải xuống hầm trú ẩn

Các nước như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel công bố đóng cửa hoặc hạn chế không phận nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh chiến sự leo thang. Tình hình này đã gây ra gián đoạn quy mô lớn đối với mạng bay toàn cầu. Nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác, đặc biệt các tuyến đi/đến Trung Đông và các đường bay nối châu Âu - châu Á qua khu vực này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hoa hậu Ngô Ngọc Gia Hân đang du học tại Dubai ẢNH: FBNV





Trong đó, chuyến bay của Hoa hậu Ngô Ngọc Gia Hân từ Dubai đến Georgia vào ngày 28.2 đã bị hủy dù người đẹp 10x đã lên máy bay để chờ cất cánh. Bên cạnh đó, hành trình du lịch của Vlogger Lý Thành Cơ bị thay đổi địa điểm, gián đoạn liên tục vì căng thẳng quân sự. Hiện tại, nam Vlogger vẫn ở Trung Đông và đang chờ chuyến bay về Việt Nam. Anh cũng thường xuyên cập nhật tình hình của mình trên trang fanpage. Ngoài ra, siêu mẫu Minh Tú cũng chia sẻ việc bị kẹt lại Oman do chuyến bay về Việt Nam bị hoãn.