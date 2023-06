Sao Việt kiều Filip Nguyễn đăng thông điệp ẩn ý, rộ tin sắp về V-League

Theo đó, trên trang cá nhân của mình, Filip Nguyễn đăng tải dòng trạng thái "Coming soon" kèm theo một đoạn clip ngắn. Trong đó, thủ môn Việt kiều từ khoác áo CLB Slovacko rồi chuyển sang áo trắng không gắn logo của bất kỳ đội bóng nào.



Hiện tại, giải vô địch quốc gia CH Czech cũng đã khép lại mùa 2022-2023 và đang bước vào giai đoạn tạm nghỉ. Thông điệp đầy ẩn ý của thủ môn sinh năm 1992 khiến nhiều người cho rằng anh sắp chia tay CLB Slovacko.

Thông điệp đầy ẩn ý của của Filip Nguyễn

Từ đó, những tin đồn về bến đỗ tiếp theo của Filip Nguyễn cũng bắt đầu xuất hiện dày đặc. Trong đó, nhiều người hâm mộ bóng đá tỏ ra thích thú với viễn cảnh "người gác đền" 31 tuổi này sẽ khoác áo một đội bóng ở V-League, và CLB Công an Hà Nội là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

CLB Công an Hà Nội là đội bóng phù hợp với Filip Nguyễn. Tân binh của V-League có tiềm lực và giàu tham vọng trong việc cạnh tranh chức vô địch. Ở đầu mùa giải 2023, CLB Công an Hà Nội đã từng có ý định chiêu mộ Filip Nguyễn. Thậm chí, đội bóng này đăng ký tên của thủ môn Việt kiều vào danh sách dự giải nhưng đã bỏ ra vào phút chót. Có thông tin cho rằng thủ môn sinh năm 1992 đã đạt thỏa thuận với CLB Công an Hà Nội nhưng đội Slovacko không đồng ý nhả người.

Vào lúc đó, CLB Công an Hà Nội được cho là sẵn sàng chi "khủng" để mua lại hợp đồng, với số tiền lên đến 800.000 USD. Tuy nhiên, đội bóng của CH Czech vẫn chưa tìm được người thay thế xứng đáng cho Filip Nguyễn. Hiện tại, hợp đồng của Filip Nguyễn và CLB Slovacko vẫn còn kéo dài đến cuối năm 2024.