Sao võ thuật Địch Long hạnh phúc bên người vợ gắn bó hơn 50 năm

Nhiều năm trở lại đây, Địch Long dần rút lui khỏi làng giải trí, ưu tiên nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe ở tuổi xế chiều. Theo HK01, gần đây ngôi sao võ thuật hiếm hoi tham dự buổi chiếu phim Lưu tinh ngữ cùng tài tử Lâm Gia Đống. Nghệ sĩ kỳ cựu được chở đến sự kiện, ông trông vẫn minh mẫn, khỏe khoắn song đi lại khá khó khăn. Khi xe dừng hẳn, sao phim Bản sắc anh hùng chậm rãi bước ra, chân hơi loạng choạng. Bà Đào Mẫn Minh liền tiến lại gần đỡ chồng, Địch Long vịn vào người vợ lấy lại thăng bằng, yên tâm cất bước.

Cũng từ những hình ảnh mới, cuộc hôn nhân 51 năm của huyền thoại võ thuật Địch Long và vợ - từ chuyện tình trong sáng thời trẻ đến cái nắm tay bình yên lúc về già, lại được nhiều người nhắc đến như một kiểu mẫu.

Cuộc hôn nhân êm ấm hơn 50 năm

Địch Long và vợ gặp nhau từ thời bà Đào Mẫn Minh mới 14 tuổi, đang làm vũ công bán thời gian tại một đài truyền hình. Trong khi đó, nam diễn viên lúc ấy 24 tuổi, là ngôi sao điện ảnh đang lên ở xứ cảng thơm. Ngôi sao võ thuật này nhanh chóng bị người con gái xinh đẹp, dịu dàng này hút hồn nhưng sau khi biết tuổi thật của người thương, ông lặng lẽ chờ đợi bà trưởng thành, cẩn trọng giữ gìn, vun đắp mối tình trong sáng đó suốt nhiều năm.

Theo HK01, Địch Long bỏ nhiều tâm sức để chinh phục trái tim của người đẹp và gia đình vợ. Thời yêu nhau, ông là ngôi sao lớn tất bật với lịch trình dày đặc nhưng vẫn dành thời gian học chơi mạt chược, học tiếng Thượng Hải (quê gốc của bà Đào Mẫn Minh) để có thể hòa hợp, gần gũi với các thành viên trong gia đình bạn gái. Chính sự chân thành và kiên nhẫn qua nhiều năm, nam diễn viên cuối cùng nhận được sự ủng hộ, chúc phúc từ nhà vợ.

Đến năm 1975, khi bà Đào Mẫn Minh 19 tuổi, họ chính thức kết hôn. Lập gia đình ở độ tuổi rực rỡ nhất, sự nghiệp diễn xuất đang rộng mở, bà Đào vẫn chọn lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ, trở thành hậu phương vững chắc để Địch Long thỏa sức "tung hoành" trên màn ảnh, trở thành một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu Hồng Kông.

Ngược lại, Địch Long luôn giữ chừng mực khi hợp tác, tiếp xúc với nghệ sĩ nữ, chưa từng vướng scandal tình ái, đem lại cho bạn đời cảm giác an toàn tuyệt đối. Cặp đôi có một con trai - tài tử Đàm Tuấn Ngạn (sinh năm 1980).

Địch Long nắm tay bạn đời dự lễ trao giải KIm Mã 2013 ẢNH: AFP

Suốt nhiều năm qua, Địch Long - Đào Mẫn Minh luôn được nhắc đến là cặp vợ chồng mẫu mực của làng giải trí Hồng Kông. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, sao phim Sở Lưu Hương cho biết trước kia khi thường xuyên đóng phim võ thuật, tính tình ông khá cứng nhắc, nóng nảy vì vậy sự nhẫn nhịn, dịu dàng của vợ giúp cuộc sống vợ chồng được dung hòa. Ngoài ra, ông kể mình thường sang nhà mẹ vợ ăn cơm, được bà "giám sát", "uốn nắn" nên tính tình thay đổi rất nhiều. Hôn nhân của họ từ đó thêm phần êm ấm, hòa hợp.

Nhiều năm bên nhau, Địch Long chia sẻ họ chỉ như những cặp vợ chồng bình thường. Mỗi dịp đặc biệt, ông thường âm thầm chuẩn bị quà tặng bạn đời. Sao võ thuật chia sẻ mình hiếm khi tặng hoa cho bà xã vì đã chăm cả khu vườn ngập hoa ở nhà. Ông cũng thừa nhận việc duy trì cuộc hôn nhân qua mấy chục năm không phải điều dễ dàng, họ luôn cần sự thấu hiểu, bao dung mới có thể bên nhau dài lâu.

Địch Long ở tuổi xế chiều

Địch Long - Đào Mẫn Minh bên con trai - tài tử Đàm Tuấn Ngạn. Anh là diễn viên truyền hình nổi tiếng ở Hồng Kông, từng giành ngôi Thị đế TVB 2021 ẢNH: INSTAGRAM SHAUN TAM

Năm 2025 đánh dấu 50 năm hôn nhân của Địch Long - Đào Mẫn Minh. Trong lần phát biểu khi nhận giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Malaysia, ông không ngần ngại bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho bà xã. Sao võ thuật nói vợ vừa là bạn đời, vừa là đồng nghiệp, vừa là "đối thủ" mà ông yêu nhất. Nghệ sĩ cũng nhắn gửi: "Hy vọng anh có thể cùng em đi hết quãng đời còn lại", khiến cả khán phòng vỗ tay tán dương.

Ở tuổi xế chiều, Địch Long - Đào Mẫn Minh vẫn sớm hôm gắn bó. Họ tận hưởng chuỗi ngày bình yên, hạnh phúc trong ngôi nhà ngập nắng, vui vầy bên con cháu. Những năm qua, sức khỏe của Địch Long giảm sút đáng kể do tuổi già, ông được con trai khuyên dừng đóng phim, lùi về nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Năm ngoái, Địch Long và Đàm Tuấn Ngạn gây chú ý khi cùng tham gia chương trình My Family Legacy, mở ra nhiều cuộc trò chuyện về quá khứ - hiện tại, mối quan hệ cha con, sự kế thừa truyền thống gia đình.

Tại sự kiện hôm 26.4, ngôi sao 80 tuổi chia sẻ ông đang ở trạng thái "bán nghỉ hưu". Trong tương lai, nếu gặp kịch bản phù hợp, có thể thu xếp thời gian, đảm bảo về mặt sức khỏe, nghệ sĩ vẫn muốn tiếp tục đóng phim. Theo lời sao phim Túy quyền II, khi nghỉ quá lâu sẽ bị giảm sút phong độ, như vậy là thiếu nhiệt huyết, thiếu trách nhiệm với công việc.

Địch Long (tên thật: Đàm Phú Vinh) sinh năm 1946, ông gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1960 và nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao võ thuật đắt giá nhất của màn ảnh Hồng Kông giai đoạn 1970 - 1980. Nghệ sĩ kỳ cựu ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm: Đại quyết đấu, Thích mã, Thủy Hử truyện (1972, vai Võ Tòng), Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm, Sở Lưu Hương, Bản sắc anh hùng, Túy quyền II, Bao Thanh Thiên (bản TVB), Lưu tinh ngữ…