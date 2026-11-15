Sao ý tưởng hay, khách đông vẫn phải sang quán ?

Khách đông vẫn phải sang quán

Ngô Hạ Uyên (31 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết chị hiện có 20 xe bán cà phê mang đi với 30 nhân viên. Năm 2017, chị chính thức mở quán cà phê Uyên Sài Gòn (đường Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp cũ), thuê 4 nhân viên làm việc. Những năm 2020, quán sau khi trừ hết chi phí, chị thu lãi 25 triệu đồng/tháng. Quán nhỏ nhưng khách nườm nượp.

Kinh doanh được 4 năm, chị Uyên sang quán vì làm không nổi, sức khỏe kém dần. Sau biến cố bố chị bị ung thư và mất, chị quyết định dừng hẳn việc bán tại chỗ, chỉ bán cà phê mang đi. Chị kể: "Mình làm không nổi, phải quản lý trong ngoài, đi gặp đối tác nhiều, chưa có kinh nghiệm, công việc quá tải…".

Chị Ngô Hạ Uyên tâm niệm người trẻ lập nghiệp cần đi chậm mà chắc ẢNH: NVCC

Từ những gì bản thân trải nghiệm, chị Uyên cho rằng quan trọng nhất trong quá trình người trẻ lập nghiệp là đi chậm mà chắc và tuyệt đối không được "đếm cua trong lỗ". Cô gái 9X cho rằng phải tính toán các rủi ro ngay từ đầu, thậm chí đặt ra kịch bản ở mức rủi ro cao nhất có thể.

"Phải biết chi phí vận hành mỗi tháng là bao nhiêu, mình có thể gồng được bao nhiêu tháng. Nếu thất bại thì khả năng mất bao nhiêu tiền? Khoản tiền đó mình có chấp nhận được không?", chị Uyên nói. Nếu một lĩnh vực là thế mạnh thì nên tiếp tục phát huy; nhưng nếu bản thân chỉ đạt khoảng 70% khả năng, theo chị cần cân nhắc kỹ trước khi bước vào.

Lần đầu khởi sự kinh doanh với mô hình cho thuê phòng trọ kết hợp bán cà phê, chị Nguyễn Ngọc Nhi (33 tuổi, ngụ đường Bình Thành, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM) không nghĩ sẽ sang quán chỉ sau hơn 1 năm hoạt động. "Cà phê ngon, mặt bằng đẹp, khách quen đông nhưng mình không làm nổi", chị kể.

Trước đó mỗi ngày lúc 5 giờ, mẹ của chị Nhi sẽ dậy mở quán. Từ ngày bà qua Mỹ làm việc, hoạt động kinh doanh giao lại cho chị. Cô gái 9X không thể dậy sớm mỗi ngày như mẹ, thi thoảng chị và người yêu còn đi chơi, thuê nhân viên cũng không ổn nên chị sang luôn quán.

Cũng thấy khách ra vào nườm nượp nhưng cuối tháng tính ra lời lãi chẳng bằng đi làm công, anh Nguyễn Hữu Nhân (29 tuổi, ngụ đường Nguyễn Gia Trí, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) đã dẹp tiệm kinh doanh bánh và cà phê, đi xin việc trở lại. Nhìn lại 2 năm làm chủ, Nhân nhận ra sai sót của anh là không quản lý được về con người. "Nhân viên làm ẩu, không chăm khách, không trung thực, tị nạnh nhau, mình cũng không thể nào ngồi cả ngày canh camera được, chưa kể nhiều vấn đề phát sinh khác", anh kể. Quá mệt mỏi, anh đành sang quán cho người quen.

Khách đông không đồng nghĩa kinh doanh có lãi

Chị Trương Tiểu Linh, 30 tuổi, chủ tiệm bánh Tacos có 2 chi nhánh ở đường Bình Quới (P.Bình Quới, TP.HCM) và đường Nguyễn Gia Trí (P.Thạnh Mỹ Tây), cho rằng khách đông, doanh thu cao không đồng nghĩa với kinh doanh có lãi. Theo chị, khi bắt đầu khởi nghiệp, điều đầu tiên phải học không chỉ là công thức món mà còn là dòng tiền, phương án thu hồi vốn, tối ưu vận hành.

Chị Linh cho biết phải tính rõ mỗi ngày bán được bao nhiêu ly cà phê, bao nhiêu cái bánh mới đủ chi trả chi phí nhân viên, mặt bằng, điện nước; từ ly thứ bao nhiêu mới bắt đầu có lãi...

Chị Trương Tiểu Linh cho rằng khách đông, doanh thu cao không đồng nghĩa việc kinh doanh có lãi ẢNH: THANH ĐA

Với 15 năm khởi sự kinh doanh, anh Trần Hoàng Bảo (33 tuổi), đồng sáng lập Tiệm hủ tiếu mì Hòa Phát, hiện có 3 chi nhánh tại TP.HCM; chủ cơ sở kinh doanh điện thoại trên đường Thành Thái, P.Diên Hồng, TP.HCM, cho biết để có được thành công như hiện tại, anh cũng thất bại nhiều, thậm chí từng mất trắng. "Năm 2023, chúng tôi từng phải thu hẹp quy mô hoạt động, dừng một cơ sở kinh doanh điện thoại để giảm chi phí", anh nhớ lại.

Theo anh Bảo, người trẻ trước khi bước vào kinh doanh riêng nên bắt đầu từ trải nghiệm làm nhân viên, đi làm với tâm thế bình thường, không trịch thượng. "Con người là quan trọng nhất. Bắt đầu từ vị trí nhân viên, các bạn sẽ trải qua các cung bậc cảm xúc của nhân viên, hiểu quá trình vận hành, doanh thu, doanh số sẽ nắm được rất rõ. Có tiền, làm chủ rất dễ nhưng duy trì được mới khó. Hãy hạ cái tôi của mình xuống, đặt mình ở nhiều vị trí khác nhau: nhân viên, khách hàng… để đi được đường dài", anh chia sẻ.

Anh Đỗ Hải Nam, Tổng giám đốc (CEO) Công ty TNHH Gia Hạo Holding (Hà Nội), đồng sáng lập The Alchemist - Cocktail bar (Hà Nội), nói rằng một trong những sai lầm phổ biến của người trẻ khi khởi sự kinh doanh là không nghiên cứu kỹ thị trường.

Việc được đào tạo bài bản, thậm chí từng học tập ở nước ngoài, không đồng nghĩa với việc có thể áp dụng y nguyên kiến thức vào một thị trường khác. "Trước khi mở quán đầu tiên, tôi dành 7 năm trau dồi cho lĩnh vực của mình. Ngoài thời gian đi làm 8 - 10 tiếng đồng hồ, tôi dành 3 - 4 tiếng đọc viết, nghiên cứu tài liệu. Trong 7 năm tôi dành khoảng 20.000 giờ cho lĩnh vực mà mình quan tâm", anh Nam chia sẻ.

Anh Nam nhận ra một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải dừng lại là người chủ quá phụ thuộc vào việc thuê nhân sự ngay từ đầu, trong khi bản thân chưa thực sự hiểu và trực tiếp tham gia công việc vận hành. "Làm chủ là làm tất cả. Khi chưa có nhân viên, mình phải đứng pha chế, phục vụ khách, dắt xe, viết bài, làm marketing…; không nên thuê nhiều nhân viên, đầu tiên là để bản thân thạo việc, hai là tiết kiệm chi phí. Đến khi doanh nghiệp có thu nhập tốt thì mới rút lui dần và có nhân sự thay thế vị trí đó", anh nói.

Tiến sĩ kinh tế Huỳnh Thanh Điền, giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhận thấy nhiều bạn trẻ khởi nghiệp hiện nay đầu tư quá sớm dựa trên niềm tin rằng ý tưởng của mình hay mà không phân tích nhu cầu thực tế của khách hàng. Từ đó, họ nhanh chóng bỏ khoản vốn lớn để thuê mặt bằng, mua máy móc, xây dựng cơ sở vật chất, nhập nguyên liệu, thuê nhân sự...

"Trước khi bỏ ra số tiền đó, họ chưa trả lời được một câu hỏi quan trọng: Khách hàng có thực sự cần sản phẩm này và có sẵn sàng bỏ tiền mua hay không? Đến khi thị trường không chấp nhận thì doanh nghiệp có thể rơi vào thất bại, thậm chí phá sản", tiến sĩ Điền phân tích.

Ông Điền nhận thấy đặc điểm chung của nhiều mô hình kinh doanh thành công hiện nay là thường bắt đầu bằng mô hình nhỏ để thử nghiệm. Khi mô hình chứng minh được hiệu quả, thành công, họ mới từng bước nhân rộng.