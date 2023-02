Sập bẫy khi mua phần mềm nghe lén, đọc trộm tin nhắn của kẻ lừa đảo

Ngày 3.2, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương) đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả bán phần mềm định vị.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 1.1, trong lúc truy cập mạng xã hội Facebook, chị Vũ Thị H. (trú tại H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đọc được thông tin trên fanpage "Công ty thám tử Hoàng Công 5.0" cung cấp phần mềm giám sát điện thoại.

Đối tượng Phùng Đức Đạt CTV

Vì có nhu cầu sử dụng, chị H. liên hệ với số điện thoại ghi trên fanpage. Qua trao đổi, người này hướng dẫn chị H. kết bạn qua Zalo để hướng dẫn cách sử dụng phần mềm và mua mã đường truyền... Sau khi được giới thiệu, hướng dẫn, chị H. tin tưởng và đồng ý mua nên đã chuyển gần 16,5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp.

Một thời gian sau, không thấy đối tượng giao hàng cho mình nên chị H. đến cơ quan Công an tỉnh Hải Dương trình báo.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ kẻ lừa đảo là Phùng Đức Đạt (20 tuổi, trú tại 42A Nguyễn Danh Phương, P.Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận do có quen biết một người sống cùng địa phương thường xuyên thực hiện hành vi lừa bán phầm mềm định vị, nghe lén số điện thoại, tài khoản mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản, nên Đạt nhờ người này hướng dẫn cách thức làm và mở tài khoản ngân hàng để "hành nghề" lừa đảo.

Đạt thừa nhận đã lập fanpage "Công ty thám tử Hoàng Công 5.0" và đăng bài về việc cho thuê phầm mềm định vị, nghe lén số điện thoại, tài khoản mạng xã hội. Khi có khách thuê phần mềm giám sát, đối tượng sẽ đề nghị "con mồi" liên hệ tới số điện thoại cung cấp để hướng dẫn cách thức đăng nhập, mức phí thuê phần mềm. Nếu đồng ý, Đạt cung cấp trang web để bị hại truy cập.

Sau khi bị hại liên hệ, trao đổi và đồng ý thuê dịch vụ thì chuyển tiền đến tài khoản Đạt cung cấp. Sau khi nhận được tiền, Đạt đưa ra nhiều lý do khác nhau như cung cấp mã phần mềm, tiền thuê gói cước, chuyển tiền sai cú pháp... để yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền và chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10.2022 đến ngày 5.1.2023, Đạt đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người khác nhau, trong đó có chị H.

Hiện vụ án đã bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an H.Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) thụ lý giải quyết.