Sập càng đáp trước máy bay Boeing, nhiều người bị thương

Theo AP và Reuters, nhiều nhân viên hàng không đã bị thương sau khi càng đáp trước của chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner bị sập tại cổng sân bay. "Tất cả dịch vụ khẩn cấp hiện có" tại sân bay Frankfurt của Đức đã được điều động đến hiện trường để khắc phục và ứng cứu sự cố liên quan đến máy bay của hãng Luffthansa đỗ tại cổng.

Thời điểm càng trước bị sập có các thành viên phi hành đoàn và nhân viên mặt đất trên máy bay. "Hành khách vẫn chưa lên máy bay", đại diện của hãng hàng không Đức cho biết trong một tuyên bố gửi tới các hãng thông tấn. "Một số nhân viên đã bị thương và được điều trị y tế", thông tin cho hay.

Hiện trường chiếc Boeing bị sập càng đáp trước ẢNH: AP

Những bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy nhiều xe cứu hộ bao vây chiếc máy bay với phần đầu gần như nằm bẹp trên đường băng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 45 chiều thứ năm ngày 4.6 giờ địa phương. Theo FlightRadar24, chiếc máy bay, dự kiến thực hiện chuyến bay Lufthansa 450 đến Los Angeles, Mỹ lúc 1 giờ 50 chiều. Hệ thống theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay này chỉ mới 1 năm tuổi. Trong tuyên bố của mình, Lufthansa xác nhận họ "đang điều tra các tình tiết cụ thể với các cơ quan chức năng có liên quan". Boeing cũng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo Reuters, máy bay Boeing 787-9 là một bổ sung tương đối mới cho đội bay của Lufthansa. Công ty có kế hoạch dần dần loại bỏ các máy bay cũ hơn để đơn giản hóa đội bay của hãng.

Càng đáp trước là một phần của hệ thống càng hạ cánh và chịu trọng lượng của máy bay trong các hoạt động trên mặt đất, chẳng hạn như lăn bánh, cất cánh và hạ cánh. Bánh mũi có thể điều khiển được, cho phép phi công kiểm soát hướng bay của máy bay trên mặt đất.

Đây không phải là lần đầu tiên càng đáp trước của máy bay Boeing Dreamliner bị sập khi đang đỗ. Vào ngày 18.6.2021, một máy bay của British Airways chuẩn bị cất cánh từ sân bay Heathrow của London để thực hiện chuyến bay chở hàng đến Frankfurt đã bị va chạm phần mũi xuống đất. Chiếc máy bay là mẫu 787-8. Theo Cục Điều tra tai nạn hàng không của Anh, sự cố đã gây ra "thiệt hại đáng kể cho phần trước bên dưới của máy bay" và "gây thương tích nhẹ cho cơ phó và một thành viên trong đội bốc xếp hàng hóa".

Cuộc điều tra sau đó cho thấy một chốt khóa càng đáp trước (NLG) đã bị "vô tình" đặt vào sai lỗ. Cơ quan này phát hiện ra rằng thiết kế của thiết bị "tạo ra cơ hội xảy ra lỗi khi lắp chốt khóa NLG, vì hai lỗ nằm quá gần nhau nên chốt có thể vô tình được lắp vào sai vị trí".



