Sập cầu đang thi công tại Cà Mau: Sẽ quy trách nhiệm sau khi có kết quả giám định

Ngày 23.12, Sở TT-TT Cà Mau phối hợp Sở GTVT và Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo về sự cố sập cầu Cái Đôi Vàm (bắc qua sông Cái Đôi Vàm, thuộc TT.Cái Đôi Vàm, H.Phú Tân) trong lúc đang thi công.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Trần Hải Âu, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau, cho biết lúc 17 giờ ngày 20.12, sau khi đóng cọc 3 tim cọc trụ chống va bên trái trụ T7, cầu Cái Đôi Vàm chưa xảy ra sự cố. Đến 18 giờ 30, mặt cầu có hiện tượng nứt ngang mặt tại trụ T7. Đến sáng ngày 21.12, trụ T7 bị lún và đến trưa cùng ngày thì lún khoảng 6,3 m; đồng thời nhịp cầu số 8 bị sập. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều nhịp, trụ cầu bị tác động, xê lệch. Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND tỉnh Cà Mau đã thành lập tổ điều tra để giám định nguyên nhân.

Nhiều nội dung như việc khảo sát địa chất, giá trị thiệt hại và ai chịu trách nhiệm cho những thiệt hại được các phóng viên đặt ra tại buổi họp báo. Ông Trần Hải Âu, đại diện chủ đầu tư, nói: “Công trình có khoan địa chất đúng quy định. Trước mắt, chúng tôi tính những hạng mục hư hỏng về nhịp, trụ, hệ cọc... thiệt hại bước đầu khoảng 2,24 tỉ đồng. Còn hư hỏng các kết cấu khác kéo theo thì chưa thể khẳng định được, phải chờ cơ quan chức năng kiểm định, giám định kết cấu đó còn xài được không, thì mới đánh giá được có thiệt hại hay không”. Ông Âu cũng thông tin sự cố sụp, lún cầu Cái Đôi Vàm trước giờ chưa có tiền lệ. Cọc bị lún trung bình 1 phút 10 cm.





Về hướng khắc phục sự cố, ông Hồ Hoàn Tất, Giám đốc Sở GTVT Cà Mau, cho biết: “Ngân sách sẽ không hoàn trả lại sự cố công trình. Tuy nhiên, về trách nhiệm, trước mắt thuộc về chủ đầu tư. Khi có kết quả giám định mới xác định cụ thể sai sót ở phần việc nào, ai phụ trách thì sẽ quy trách nhiệm theo quy định”. Theo ông Tất, trong sự cố công trình lỗi có thể đến từ tư vấn, thiết kế hoặc thi công. Không loại trừ khả năng bên dưới trụ cầu có túi bùn, việc khoan địa chất đã thực hiện đúng, nhưng khi khoan thì không ngay vị trí đó.

Công trình cầu Cái Đôi Vàm do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư; tổng mức đầu tư dự án là 70,76 tỉ đồng, dài 286,13 m (tính từ sau tường đỉnh mố), mặt cầu rộng 6,5 m, tĩnh không 4,5 m. Công trình do Công ty CP đầu tư xây dựng An Phú tư vấn khảo sát địa chất; Công ty CP tư vấn xây dựng Minh Hải tổ chức khảo sát địa hình, lập dự án; đơn vị thi công là Công ty CP Tập đoàn TPM; đơn vị giám sát là Công ty CP tư vấn xây dựng 533 phía nam.