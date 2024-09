Sập cầu Phong Châu: Tìm thêm được 1 thi thể, là tài xế xe đầu kéo

Trưa 23.9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 7 giờ 45 cùng ngày, Công an P.Bạch Hạc, TP.Việt Trì, nhận được tin báo của Phòng CSGT Công an tỉnh về việc trong quá trình tuần tra cứu nạn cứu hộ nạn nhân vụ sập nhịp cầu Phong Châu đã phát hiện một thi thể là nam giới đang trôi trên dòng sông Hồng, đoạn thuộc khu Mộ Hạ, P.Bạch Hạc, TP.Việt Trì.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân ẢNH: HÀ VY

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Việt Trì đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên địa bàn TP.Việt Trì và các địa bàn lân cận.

Đồng thời, công an cũng thông báo cho các gia đình nạn nhân trong vụ sập nhịp cầu Phong Châu để nhận dạng.

Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, gia đình nạn nhân D.C.C (43 tuổi, trú tại H.Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), là lái xe ô tô đầu kéo BKS 19H- 042.12 trong vụ tai nạn sập nhịp cầu Phong Châu, đã nhận dạng tử thi và có nguyện vọng đưa thi thể về để gia đình mai táng.

Trước nguyện vọng của gia đình nạn nhân và những đặc điểm mà gia đình nhận dạng được, Công an TP.Việt Trì đã bàn giao tử thi cho gia đình để mai táng theo phong tục. Hiện các lực lượng chức năng công an tỉnh đang nỗ lực chạy đua với thời gian, thực hiện các biện pháp cứu nạn cứu hộ nhằm tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Hôm 9.9, do ảnh hưởng bão số 3, cầu Phong Châu bị sập 2 nhịp. Vụ việc khiến 3 ô tô, 6 xe máy, 1 xe điện rơi xuống sông; 3 người được cứu, 8 người mất tích. Công an tỉnh Phú Thọ đã phát thông báo truy tìm danh tính các nạn nhân.

Tính đến nay, ngoài thi thể bên trong xe đầu kéo vừa phát hiện, lực lượng chức năng đã tìm được 3 nạn nhân khác. Vẫn còn 4 người đang mất tích.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cứu nạn, cứu hộ, hôm 20.9, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác trục vớt phương tiện bị chìm đắm trong sự cố sập cầu Phong Châu.

Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh này cũng có mặt để chỉ đạo lực lượng ghi nhận hiện trường nhằm tiến hành công tác điều tra ban đầu, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.