Sắp có 2 cầu vượt cho người đi bộ 'thoát ải' đường Tôn Đức Thắng

Dự án do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Great Wealth làm nhà đầu tư, thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) không yêu cầu thanh toán. Tổng kinh phí hơn 88 tỉ đồng do doanh nghiệp đề xuất, sử dụng vốn tự có và huy động từ các nguồn hợp lệ.

Du khách, người dân đi bộ "len" giữa dòng xe đông đúc trên đường Tôn Đức Thắng ẢNH: NHẬT THỊNH

Doanh nghiệp sẽ chi trả toàn bộ kinh phí triển khai, quản lý và vận hành công trình. Đổi lại, nhà đầu tư được hưởng một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi như lắp pano, màn hình LED phục vụ cổ động chính trị kết hợp quảng cáo thương mại; bố trí điểm dịch vụ tiện ích. Vị trí và phương án cụ thể sẽ được cơ quan chức năng xem xét.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, thời gian qua, công viên bến Bạch Đằng sau khi được chỉnh trang đã trở thành điểm hẹn thường xuyên của người dân, "điểm phải đến" của du khách khi tới TP.HCM. Tuy nhiên, lượng phương tiện đổ về khu vực trung tâm ngày càng cao khiến đường Tôn Đức Thắng thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc.

Đặc biệt, người dân và du khách từ phố đi bộ Nguyễn Huệ muốn di chuyển sang công viên Bạch Đằng phải vượt qua đường Tôn Đức Thắng ùn ùn xe cộ. Dù đã được bố trí đèn tín hiệu riêng cho người đi bộ, song mật độ phương tiện quá đông nên việc qua đường vô cùng khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Việc xây dựng hai cầu bộ hành nhằm giải quyết giao thông cho người bộ hành vượt khác mức qua đường Tôn Đức Thắng đảm bảo an toàn. Đồng thời, tạo hình ảnh kiến trúc, cảnh quan cho khu vực này.

Phương án quy hoạch đã được thành phố phê duyệt cho thấy, 2 cầu bộ hành bằng kết cấu thép sẽ được xây dựng vượt đường Tôn Đức Thắng với bề rộng mỗi cầu là 6 m. Vị trí cầu thứ 1 nằm tại ngã ba đường Nguyễn Huệ với đường Tôn Đức Thắng, phía trước khách sạn Majestic Sài Gòn. Cầu thứ 2 nằm tại nút giao đường Thái Văn Lung với đường Tôn Đức Thắng, phía trước tòa nhà The Landmark. Trên cầu cũng sẽ bố trí thang máy để phục vụ người khuyết tật và chiếu sáng mỹ thuật để tạo cảnh quan đô thị.

Đối với hạng mục cải tạo, chỉnh trang cầu bến B, C - Ba Son, phường Sài Gòn, cầu bến B sẽ được sửa chữa, vệ sinh mặt cầu bến, lắp đặt hàng rào, lan can khu xung quanh khu vực cầu bến. Cùng với đó, lắp đặt các cầu dẫn có tay vịn lan can từ vỉa hè đường Tôn Đức Thắng đến khu vực cầu bến.

Ngoài ra còn có hạng mục vệ sinh bờ sông, khu vực cầu bến, sửa chữa bờ kè hiện hữu dọc chiều dài cầu bến; bố trí các cụm tiểu cảnh tạo điểm nhấn (check-in) để người dân tham quan; lắp đặt hệ thống điện, nước, chiếu sáng, camera; trồng cây xanh...

Trong khi đó, cầu bến C sẽ cải tạo thành đảo hoa, cây xanh tạo điểm nhấn (check-in) để người dân tham quan.

Hai cầu đi bộ từng dự kiến hoàn thành dịp 30.4 năm nay, song phải lùi kế hoạch để hoàn tất thủ tục. Theo dự thảo, thời gian thi công khoảng hai tháng sau khi nhận mặt bằng.